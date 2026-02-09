Försvarsmakten söker en Stabshandläggare - administratör
2026-02-09
Har du en känsla för service, administrativt stöd, är bra på att samarbeta med andra samtidigt som du vill bidra till en säkrare omvärld? Då är tjänsten som stabshandläggare vid Lokalplaneringsenhet Väst något för dig.
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa där infrastruktur för såväl Försvarsmakten som Natos behov är en grundläggande faktor med stort fokus.
Nu behöver vi en erfaren stabshandläggare i en administrativ roll som stöd för enheten. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas med oss och bidra till Försvarsmaktens tillväxt.
• LplE V ansvarar för den öppna infrastrukturen inom Militärregion väst, MR Väst, som omfattar Hallands-, Bohusläns-, Västra Götalands-, Dalslands- Värmlands- och Örebro län/region
LplE ansvarar för garnisonsplanering, ny-/ombyggnation (anskaffning), förvaltning (vidmakthållande) samt avveckling av mark och lokaler. LplE stödjer även högkvarteret med underlag för planering och verksamhetsuppdrag och framtagning av styrande dokument.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabshandläggare-administratör har du en viktig roll i att stödja enhetschefen, stf. enhetschef samt enhetens tre avdelningar. Du rapporterar direkt till Stf. Enhetschef
Stabshandläggaren har en central roll inom enheten och ett övergripande ansvar för att sammanhålla administrationen i enhetsgemensamma stabsprocesser samt utgöra stöd för chef och ledning.
Rollen vid LplE V arbetar självständigt, i samverkan med egen ledning och/eller i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper. Du deltar i, koordinerar och stödjer inför olika möten med förband, myndigheter och organisationer. Verksamheten är av skiftande karaktär samt omfattning, där ett flexibelt förhållningssätt och uppgiftsanpassning är förutsättningar för att uppnå förväntade resultat.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Att i samverkan med Stf. Enhetschef sammanhålla arbetet med stående stabsorder (SO), verksamhetsorder (VO) såväl som löpande orderverk -utvecklar och ajourhåller dessa
• Handlägger administration och planering av enhetsövergripande verksamhet, kalenderhantering, planeringsinternat och konferenser mm. inom enheten
• Ansvarar för god stabsordning, lottning av post och ärenden, beställningar, mm. samt utgör administrativt chefsstöd för LplE V ledning.
• Administrerar och utvecklar enhetens Samarbetsytor på intranätet Emilia.
LplE V leds huvudsakligen från Göteborg men finns representerat med kontor på 7 orter inom Militärområde väst varför tjänsten kan innebära en del resande såväl som övernattningar. Individuell placeringsort beslutas i dialog vid tillsättning.
KRAV
Kvalifikationer
• Godkänd och slutförd gymnasieutbildning
• Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet inom administrativ samordning
• Goda kunskaper i Microsoft office-paketet
• Goda kunskaper och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort B
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lagspelare och snabbt kan anpassa sig till förändrade förutsättningar. Arbetet kräver att du trivs i en miljö med varierande tempo där chefer och medarbetare inte sällan finns på distans. Tjänsten ställer krav på struktur och analytisk förmåga då du behöver kunna se övergripande sammanhang och arbeta målinriktat.
Vi förutsätter att du är en kommunikativ och omdömesgill person. Du är lösningsfokuserad, flexibel och strukturerat lagd samt agerar på eget initiativ. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Tidigare erfarenhet från anställning inom Försvarsmakten
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom statlig myndighet
• Tidigare arbetslivserfarenhet som chefstöd
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Beslutas i dialog vid tillsättande
Resor i tjänsten förekommer både inrikes och utrikes.
Tillträdesdatum: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare:
SEKO Seko-forsvar-goteborg@mil.se
OF Amf 4 Niklas Bryngelsson, of-amf@officersforbundet.se of-amf@mil.se
Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO Mattias Ranfors, saco-gbg@mil.se
Upplysningar om befattningen
Rekryterande chef Jakob Gille jakob.gille@mil.se
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer amf4-rekrytering@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev där du motiverar varför just du passar för rollen hos oss på Amf 4, senast 2026-02-23
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
