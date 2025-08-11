Försvarsmakten söker en militär enhetshandläggare
Försvarsmakten / Militärjobb / Göteborg Visa alla militärjobb i Göteborg
2025-08-11
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
Försvarsmakten befinner sig i en expansionsfas och på en omfattande tillväxtresa där infrastrukturen är en grundläggande faktor med stort fokus. LplE V* är en enhet med fastighetsexperter och projektledare som ansvarar för att bereda och genomföra myndighetens beställningar av infrastruktur till Fortifikationsverket. Nu behöver vi en erfaren stabsofficer som stöd för chef och ledning. Här ges du möjlighet att arbeta i ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas med oss och bidra till Försvarsmaktens tillväxt.
LplE ansvarar för garnisonsplanering, ny-/ombyggnation (anskaffning), förvaltning (vidmakthållande) samt avveckling av mark och lokaler. LplE stödjer även högkvarteret med underlag för planering och verksamhetsuppdrag och framtagning av styrande dokument.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Rapporterar direkt till enhetschefen och ingår i LplE V ledningsgrupp i allt väsentligt utom i ärenden gällande personalfrågor. Ha en strategisk roll inom enheten och ansvarar för att leda enhetsgemensamma stabsprocesser samt utgör stöd för chef och ledning.
Arbetar självständigt, i samverkan med egen ledning och/eller i tillfälligt sammansatta arbetsgrupper. Verksamheten är av skiftande karaktär samt omfattning, där ett flexibelt förhållningssätt och uppgiftsanpassning är förutsättningar för att uppnå förväntade resultat.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Sammanhålla arbetet med Stående stabsorder såväl som löpande orderverk, utvecklar och ajourhåller dessa
• Ansvarar för och sammanhåller, i genomförandeperspektiv, enhetens övergripande planering kopplat till:
• årsuppgifter inom Infraorganisationen
• verksamhet enligt VO
• stående order
• Administration och planering av enhetsövergripande verksamhet, övningar, planeringsinternat och konferenser.
• Ansvarar för god stabsordning, lottning, beställningar, skiftplanering mm. samt utgör chefsstöd för ledningen.
• Vara Säkman för enheten. Stödjer med säkerhetsintervjuer, säkerhetsrutiner och säkerhetsplanering, inventering, utbildning.
• Leder och sammanhåller enhetens koordineringsmöte samt ansvarar för förberedelser inför samt uppföljning av detsamma
• Samordnar enhetens uppgifter och/eller planering inom ramen för beredskap och mobilisering.
LplE V leds huvudsakligen från Göteborg men finns representerat med kontor på 7 orter inom Militärområde väst varför tjänsten innebär en del resande såväl som övernattningar. Placeringsort beslutas vid tillsättning.
KRAV
• Specialistofficer
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• Körkort B
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är en lagspelare och snabbt kan anpassa sig till förändrade förutsättningar. Arbetet kräver att du trivs i en miljö med varierande tempo där chefer och medarbetare inte sällan finns på distans. Tjänsten ställer krav på struktur och analytisk förmåga då du behöver kunna se övergripande sammanhang, förutse behov och samtidigt ha en förmåga att arbeta med den aktuella målbilden.
Vi förutsätter att du är en kommunikativ och omdömesgill person som har lätt för att samarbeta. Du är lösningsfokuserad, flexibel och strukturerat lagd. Du agerar på eget initiativ, får saker att hända och tar ansvar för resultatet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Dokumenterad erfarenhet av tjänstgöring i stab, planerings- eller genomförandefunktion
• Stabsutbildning
• Utbildning i planeringsprocesser
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Beslutas vid tillsättande
Militär befattning nivå OR8 (alt. OF3)
Resor i tjänsten förekommer både inrikes och utrikes.
Tillträdesdatum: Så snart som möjligt, enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen kan lämnas av
Jakob Gille, Chef lokalplaneringsenhet väst (LplE V). Kontaktas via växeln 031-69 20 00
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer amf4-g1@mil.se
Fackliga företrädare
SEKO Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se
OF Amf 4 Niklas Bryngelsson, of-amf@officersforbundet.se
Försvarsförbundet Anja Aghester, forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO sacostyr-fomedc@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande CV samt personligt brev (PDF-format) där du motiverar varför just du passar som enhetshandläggare hos oss på Amf 4, senast 2025-08-25.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9452786