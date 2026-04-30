Försvarsmakten söker El- och aggregatmekaniker till Markverkstad Tofta
2026-04-30
Har du några års erfarenhet som eltekniker? Är du teknikintresserad och tycker om att arbeta varierat? Då kan du vara den person vi söker till Markverkstad Syd med placering på Tofta.
AST Markverkstaden
Hos oss får du möjlighet att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring för att bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år. Markverkstad Syd är en avdelning inom Markverkstadsenheten (MvE) och tillhör Arméstaben som utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning.
MvE Syd är cirka 190 medarbetare, som bedriver verksamhet i Tofta, Ronneby, Karlskrona och Revingehed. Du kommer att tillhöra sektion Mv Tofta.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som el- och aggregatmekaniker arbetar du huvudsakligen med felsökning, reparation samt underhåll av olika typer av aggregat för ström- och luftförsörjning som används inom olika system i Försvarsmakten, t ex inom elverk, kompressorer, startvagnar m.m. Arbetet innebär både förebyggande och avhjälpande underhåll och reparationer samt modifiering utifrån fastställda underlag. Du kommer även att få möjligheten att utföra funktionskontroller, felsökningar och reparationer på Försvarsmaktens sambandsmateriel. Arbetsuppgifterna omfattar underhåll av soldatburna, hytt och fordonsmonterade tele, radio- och ledningssystem som är förekommande inom våra markförband. Även arbetsuppgifter på övriga materiel kommer att förekomma.
KRAV Publiceringsdatum2026-04-30Kvalifikationer
• Vi söker dig som har som lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot el/tele/teknik, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Tidigare erfarenhet av arbete som tekniker inom liknande område
• Datorvana med kunskaper i Word och Excel
• Lägst B-körkort (Manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Hos oss är det viktigt att du har en positiv attityd till arbetet och verksamheten. Vi söker dig som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som aggregatmekaniker är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Vi söker dig som är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Vidare är du flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av förebyggande och avhjälpande underhåll av Försvarsmaktens tele-/radio-/ledningssystem
• C-Körkort
• Erfarenhet av mjuklödning och kontaktpressning.
• Kunskaper inom området tele/radiokommunikation
• Kylcertifikat kategori 1
• Kunskap om el och erfarenhet av starkströmÖvrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider kan komma att tillämpas
Arbetsort: Markverkstad Syd/ Tofta
Tillträdesdatum: snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Arbete med härdplaster kan förekomma på markverkstaden och därmed genomförs hälsoundersökning.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Magnus Martis
Mobil: 072-227 84 64
Epost: magnus.martis@mil.se
Fackliga företrädare SACO: Karin Gällmo OFR-S: Tony Svensson SEKO: Irene Ström, Fredrik Olsson OFR-O: Birger Hedman
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag Välkommen med din ansökan senast 2026-05-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Arbetsgivare Försvarsmakten
