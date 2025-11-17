Försvarsmakten söker dig som vill bli officer vid FMUndSäkC
Försvarsmakten söker dig som vill bli officer vid
Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum
(FMUndSäkC)
Vi erbjuder en stimulerande befattning som chef och ledare där du kan göra skillnad på riktigt.
Du behöver inte ha tidigare militär erfarenhet eftersom det första du kommer göra som ny officer är att genomgå utbildning, träning och handledning för din befattning.
Försvarsmaktens Underrättelse- och Säkerhetscentrum är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.
Särskild officersutbildning
Du kommer att ges en särskild officersutbildning (SOFU). Utbildningen kommer att påbörjas inom en
månad efter anställningstillfället och kommer omfatta 18 månader.
De obligatoriska utbildningarna för SOFU är:
Befälskurs- uppdragsutbildning vid FHS Karlberg, ca 26 veckor
Därutöver tillkommer nödvändig kompetensutveckling/utbildning som krävs för att uppfylla de specifika krav som ställs på befattningen.
Justering av utbildningens innehåll kan ske utifrån individens eventuella tidigare militära utbildningar.
För mer information om SOFU-anställning se Försvarsmaktens hemsida:https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/officersutbildning/sarskild-officersutbildning/
SOFU-anställning se Försvarsmaktens hemsida:https://jobb.forsvarsmakten.se/sv/utbildning/officersutbildning/sarskild-officersutbildning/
Befattning
Vi söker dig som vill bli officer med inriktning mot området Bildunderrättelse, initialt kommer
befattningen att innebära en roll som lärare i ämnet.
Enheten
Utbildningsenheten tillgodoser Försvarsmaktens behov av underrättelse- och säkerhetspersonal genom
metod- och analysutbildning i underrättelse- och säkerhetstjänst. Enheten är organiserad i
Säkerhetsförbandsavdelningen, Underrättelseavdelningen, Säkerhetsavdelningen samt Bildunderrättelseavdelningen (Bildundavd).
Säkerhetsförbandsavdelningen finns i Halmstad, övriga avdelningar i Uppsala.
Bildunderrättelseavdelningen
Aktuell befattning är placerad vid Bildunderrättelseavdelningen (BildUndavd) där lärarlaget utbildar
Försvarsmaktens Bildtolkar. Utbildningen på avdelningen omfattar igenkänningskunskap, bildanalys
och underrättelsefotografering. Avdelningen är i en expanderande fas där ytterligare lärare rekryteras
Publiceringsdatum2025-11-17Kvalifikationer
• Akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt
examensarbete om minst 15 hp.
• Militär grundutbildning och insikt i vad som förväntas av dig i din kommande anställning som officer.
• Fullgott färgseende
• God förmåga att uttala sig i tal och skrift på svenska och engelska
• Agerande i enlighet med FM Värdegrund och uppförandekod
• B-körkort
Meriterande
• Chefs- och ledarerfarenhet från yrkesliv eller ideellt arbete.
• Utbildning som är relevant för Försvarsmakten.Dina personliga egenskaper
Du är en person som tar ansvar, söker och driver dina arbetsuppgifter, är dynamisk och stöttar där det
behövs. Befattningen kräver såväl mycket god stresstålighet som samarbetsförmåga. Du har förmåga att
prioritera och är pedagogisk. Du är flexibel och ser hela Försvarsmakten som din arbetsplats i en
kommande officerskarriär. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Välkommen med din ansökan senast 2025-12-08. För att vi ska kunna hantera din ansökan ska du bifoga
CV, intyg om akademisk examen, intyg om eventuell militär utbildning, ansökningsbrev samt övriga
meriterande underlag. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för befattningen
officer.
Rekryteringsprocessen innefattar tester vid Plikt- och prövningsverket samt intervjuer.
Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta oss via FMUndSakC-SOFU@mil.se
.
Fackliga representanter:
Officersförbundet: Jonas Nilsson,
Försvarsförbundet: Carolina Björkemyr,
SACO: Stephen Haughey
Samtliga fackliga representanter nås via telefonnummer: 010-820 00 99
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
