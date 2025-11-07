Försvarsmakten söker blivande försvarsingenjörer
Försvarsmakten / Militärjobb / Halmstad Visa alla militärjobb i Halmstad
2025-11-07
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Halmstad
, Båstad
, Helsingborg
, Hässleholm
, Värnamo
eller i hela Sverige
Försvarsmakten söker blivande försvarsingenjörer
Är du utbildad civilingenjör och vill vara med och bidra till försvaret av Sverige och Nato? Som försvarsingenjör arbetar du med att utveckla Försvarsmaktens tekniska system och göra dem tillgängliga för våra förband. I rollen som försvarsingenjör är du länken mellan det militära och det tekniska.
Tjänsten erbjuder
En försvarsingenjör är en officer som även har en civilingenjörsexamen. Försvarsmakten växer både med personal och materiel, varav många kvalificerade materielsystem. I din roll som försvarsingenjör bidrar du till att vår materiel möter ställda krav, oavsett var och när den behövs.
Under dina första år tjänstgör du på något av Försvarsmaktens förband och lär dig hur våra materielsystem används och underhålls. Med tiden ges du ett större ansvar i olika materielprojekt och kompetensutvecklas mot högre militära grader. Du får en djup/bred systemkunskap om både materiel och krigsförbandens förmåga i Försvarsmakten.
Efter ett antal år kan din arbetsplats vara i någon av de militära staberna eller i någon stödjande myndighet. Arbetsuppgifterna varierar stort och kan exempelvis handla om materielutveckling och framtidsstudier kopplat till materiel och teknik.Publiceringsdatum2025-11-07Kvalifikationer
• Avlagd civilingenjörsexamen vid anställningstillfället
• God förmåga att utrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort
• Genomförd militär grundutbildning om minst sex månader
• Godkända testresultat hos Försvarsmakten (testerna är en del av rekryteringsprocessen).Dina personliga egenskaper
Du har en hög drivkraft och en problemlösande analysförmåga. Vi ser att du är strukturerad och flexibel med förmåga att arbeta i grupp men också självständigt. Arbetet kräver att du är uthållig och klarar såväl fysiska som psykiska påfrestningar.
Du tror på människors lika värde, har demokratiska värderingar och är beredd att tjänstgöra både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av Försvarsmakten och god insikt i vad som förväntas av dig i din kommande roll som officer
• Chefs- och ledarerarenhet från yrkesliv eller ideellt arbete.
Utbildning till försvarsingenjör
Du blir inledningsvis anställd som officer med kadetts grad vid Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS. Under officersutbildningen får du betalt och efter examen utnämns du till fänrik och försvarsingenjör (Officer Med Särskild Kompetens - OFSK).
Utbildningen, en särskild officersutbildning (SOFU), startar vecka 34 vid Militärhögskolan Karlberg. Utbildningstiden är på totalt två terminer.Ersättning
Du får en fast lön vid anställningstillfället och har den fram till examen. Vid placering på instegsbefattning utgår Försvarsmakten från Sveriges ingenjörers rekommenderade ingångslön för civilingenjörer.
Upplysningar
Vill du veta mer, kontakta: Åsa Eriksson, chef rekryteringssektionen FMTS, via telefon
08-788 75 00, alternativt fmts-stabse-j1@mil.se
.
Fackliga representanter
Nås via 08-788 75 00.
SACO: Nermina Dzanic, OFR-S: Roland Kramer, SEKO: Irene Ström, OFR-O: Anders Norén.
Uttagning sker löpande och innefattar bland annat test på Plikt- och prövningsverket. Antagningskrav för officer framgår av Plikt- och prövningsverkets hemsida. Anställning förutsätter även en godkänd säkerhetsprövning och registerkontroll.
Din ansökan ska innehålla CV, ett personligt brev där du beskriver varför du skulle passa bra som försvarsingenjör och examensbevis (utdrag från LADOK eller motsvarande) från teknisk högskola/universitet.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-07.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• --------------------------------
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben - utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.
FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.
Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.
FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Ersättning
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9593031