Försvarsdepartementet söker en huvudbudgetsamordnare
Regeringskansliet / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2026-02-19
Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd, Försvarsdepartementet
Vill du vara med och bidra till utvecklingen av Försvarsdepartementets verksamhet? Som huvudbudgetsamordnare erbjuds du omväxlande, intressanta och komplexa uppgifter i en central roll med stort ansvar. Tillsammans med drivna och trevliga kollegor bidrar du till utvecklingen av det militära och civila försvaret av Sverige.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Som en av Försvarsdepartementets huvudbudgetsamordnare på Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd har du en central roll i att operativt samordna, leda och utveckla departementets arbete med budgetprocessen och med myndighetsstyrning.
Du kommer att ingå i ett team som håller ihop departementets framtagande av budgetpropositionen, ändringsbudgetar, regleringsbrev, myndighetsdialoger och andra departementsövergripande processer. Tillsammans med dina kollegor stödjer du enheternas budgetsamordnare och myndighetshandläggare med kvalitetssäkring, helhetssyn och med att utveckla förutsättningarna för väl fungerande processer.
Rollen innebär många kontakter med andra kollegor på departementet, politisk ledning, motsvarande funktioner på andra departement, Finansdepartementets budgetavdelning med flera.
Läs mer om vår verksamhet på www.regeringen.se
Din bakgrund
Vi söker dig med relevant akademisk examen och erfarenhet av arbete inom myndighetsstyrning och budgetsamordning i statsförvaltningen. Du har erfarenhet av att leda och samordna arbetsprocesser. Vidare har du goda kunskaper om den svenska förvaltningsmodellen, den statliga budgetprocessen, finansiell styrning, resultatstyrning samt det ekonomiadministrativa regelverket inom statsförvaltningen. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Relevant erfarenhet av arbete med myndighetsstyrning och budgetsamordning i Regeringskansliet är meriterande. Även kunskap om och erfarenhet av att arbeta i statsbudgetsystemet Hermes är meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi ser även att du är strukturerad, driven och service- samt utvecklingsinriktad, med förmåga att hantera komplexa och snabba processer. Rollen kräver god kommunikations- och samarbetsförmåga eftersom du möter många olika intressenter.
Övrigt
Vi söker en medarbetare för en tidsbegränsad anställning om 12 månader. Tillträde sker så snart som möjligt.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning i Försvarsdepartementet.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Erica Wass, enhetschef, eller Carl Garellick, HR-handläggare. Fackliga kontaktpersoner är Katja Wahlsten för Saco och Karina Åbom-Engberg för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 mars 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9752586