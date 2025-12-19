Försvarsdepartementet söker en handläggare inom ekonomisk analys
Regeringskansliet / Administratörsjobb
2025-12-19
Sekretariatet för ekonomisk styrning och ledningsstöd, Försvarsdepartementet
Vill du vara mitt i händelsernas centrum där ekonomiska frågor möter svensk och internationell försvars- och säkerhetspolitik? Här finns en möjlighet att bidra till Sveriges säkerhet och försvar! Du kommer att ha en viktig roll i att utveckla och stödja Försvarsdepartementets arbete med ekonomisk analys och budgetarbete. Du kommer att ingå i ett team som håller ihop departementets budgetarbete och andra departementsövergripande processer. Tillsammans med dina kollegor stödjer du enheterna med bl.a. kvalitetssäkring och helhetssyn.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
I rollen kommer du att identifiera behov av och genomföra ekonomiska analyser samt konsekvens- och effektbedömningar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området. Du kommer att stödja utvecklingen och förvaltningen av arbetssätt och metoder som säkerställer hög kvalitet i ekonomiska analyser och bedömningar inom Försvarsdepartementet. Arbetet innefattar att ta fram väl underbyggda beslutsunderlag till den politiska ledningen och att bidra i sekretariatets stabsuppgifter genom bedömning och samordning av ekonomisk styrning. Som expertstöd blir du en viktig resurs för kompetensutveckling i ekonomiska frågor och bidrar till att stärka den ekonomiska analysförmågan inom departementet.
En viktig del av uppdraget är att löpande omvärldsbevaka och analysera nationella och internationella förhållanden som påverkar de ekonomiska förutsättningarna för försvars- och säkerhetspolitiken. Rollen innebär många kontaktytor, både med kollegor inom departementet och den politiska ledningen, samt med motsvarande funktioner på andra departement, Finansdepartementets budgetavdelning och andra relevanta aktörer.
Läs mer om vår verksamhet på regeringen.se

Publiceringsdatum
2025-12-19

Bakgrund
Vi söker dig med akademisk utbildning inom ett relevant område, exempelvis national- eller företagsekonomi, statsvetenskap eller annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av arbete inom offentlig förvaltning, gärna vid svensk myndighet, eller annat kvalificerat arbete med samhällsekonomisk analys. Erfarenhet av den statliga budgetprocessen och styrningen av offentlig förvaltning är viktigt, liksom mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och engelska.
Det är meriterande om du har en master- eller magisterexamen samt erfarenhet och kunskaper inom försvars- och säkerhetspolitik, Nato, eller EU och dess institutioner.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Du är van vid att analysera ekonomiska data och har ett intresse för kvantitativa analyser. Du har förmåga att systematiskt strukturera och analysera stora informationsmängder samt att pedagogiskt beskriva komplexa förhållanden och samband. I ditt arbete tillämpar du ett system- och tvärsektoriellt perspektiv. Du är serviceinriktad, hjälpsam och lyhörd för olika behov.Övrig information
Anställningen är tills vidare med sex månaders provanställning. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Erica Wass, enhetschef, Yosef Belachew, särskild huvudman ekonomisk styrning, eller Carl Garellick, HR-handläggare. Fackliga kontaktpersoner är Karina Åbom-Engberg, ST samt Katja Wahlsten, SACO. Samtliga nås via växeln 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 12 januari 2026.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Försvarsdepartementet ansvarar för frågor om Sveriges militära försvar samt samordning av det civila försvaret och samhällets krisberedskap. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831) Jobbnummer
9657727