Förstelärare vikariat, rektorsområde Långsele - Helgum - Ramsele
Sollefteå kommun, För- och grundskola / Grundskollärarjobb / Sollefteå Visa alla grundskollärarjobb i Sollefteå
2025-11-18
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, För- och grundskola i Sollefteå
Nu är det är dags för rekrytering av förstelärare till grundskolorna i Sollefteå kommun, med placering på Ramsele skola.
Vi söker Dig som vill göra skillnad och aktivt bidra till att forma framtiden. Hos oss får du starkt förtroende, goda utvecklingsmöjligheter samt kompetenta kollegor. Vi förstelärare arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-11-18Arbetsuppgifter
Huvudmannens förväntningar på förstelärare i Sollefteå kommuns grundskolor är att:
* öka måluppfyllelsen genom ett formativt förhållningssätt/formativt lärande
* utveckla undervisningen, för högre måluppfyllelse, i ett kollegialt lärande
* i grunden ha ett språkutvecklande arbetssätt oavsett ämne
* användande av digitala lärverktyg/läromedel ses som en naturlig del i undervisningen där lärmiljön anpassas för att motsvara elevernas behov
* den organisatoriska förmågan är god
* arbetet sker utifrån det utvecklingsarbete som genomförs kommunövergripande
* aktivt bidra till nätverkande med andraKvalifikationer
Nationell kravprofil för förstelärare:
* Du är legitimerad lärare
* Du kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet
* Du har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse och drivkraft för att utveckla undervisningen
* Du av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen.
Lokal kravprofil för förstelärare:
* Du har kompetens inom ditt/dina ämnesområden och skall verka för att lyfta undervisningens kvalitet såväl för den enskilde eleven som för hela verksamheten.
* Du kollegialt driver utbildning och utveckling av verksamheten utifrån systematisk arbete med evidens och beprövad erfarenhet.
* Du har intresse för området skola-arbetsliv
* Du förstår lärarens ansvar för elevens studie- och yrkesval och att det inte begränsas av kön, social eller kulturell bakgrund eller funktionsnedsättning.
* Du utvecklar elevens möjligheter att fatta välgrundade beslut om sina studie- och yrkesval.
Det finns många sätt att koppla ihop skola och arbetsliv i undervisningen. Här är försteläraren viktig för att alla lärare, rektor och studie- och yrkesvägledare ska finnas med och bidra till att eleven tidigt inspireras och når sin fulla potential.
Med dina erfarenheter och ämneskunskaper är du en viktig del i elevhälsoarbetet. Vi ser även att du ska kollegialt stötta och driva fortsatt utveckling i samarbete med rektor och övrig elevhälsa på skolan. Med hjälp av skolans dokumentation, verkar du för att höja resultaten på skolan. Som förstelärare ska du huvudsakligen arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisning på minst 50 procent av arbetstiden.
Din ansökan ska innehålla:
* Personligt brev med motivering till varför just du ska få en befattning som förstelärare samt vad som kännetecknar din undervisning och ditt arbete på skolan utifrån beskriven kravprofil
* CV
* Examensbevis
* Lärarlegitimation
* Referenser
* Dokumentation
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290259". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Arbetsplats
Sollefteå kommun, För- och grundskola Kontakt
Rektor Långsele, Helgum, Ramsele skolor
Joakim Andersson 076-146 35 85 Jobbnummer
9609704