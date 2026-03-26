Förstelärare till Kiruna kommun med uppdrag som ämnesnätverksledare
2026-03-26
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är läraren som får lillebror att läsa sina första ord och fritidspersonalen som skapar skratt efter skoldagens slut. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och bibliotekarien som för litteraturen nära. Tillsammans kämpar vi för kunskapen, för meningsskapandet och för den roliga vardagen för barn och ungdomar. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för framtiden i Kiruna kommun? Kom och bli en del av gemenskapen på kultur- och utbildningsförvaltningen.
Inriktningen för försteläraruppdraget är att vara ämnesnätverksledare. Syftet är att skapa förutsättningar för lärare att utveckla undervisningens kvalitet, stärka likvärdigheten och öka måluppfyllelsen samt arbeta fram gemensamma riktlinjer.
Det finns 16 ämnesnätverk i grundskolan, och vi söker därför 16 förstelärare till följande stadier och ämnen:
* Lågstadiet: svenska/SvA, matematik
* Mellanstadiet: Svenska, matematik, engelska
* Åk 6-9: NO/Teknik, SO
* Högstadiet: Svenska, matematik, engelska
* Åk 1-9: Idrott och hälsa, textilslöjd, trä- och metallslöjd, hem- och konsumentkunskap, bild/musik, moderna språk
Vi ser fram emot att höra från dig!Publiceringsdatum2026-03-26Arbetsuppgifter
Förutom undervisning och andra sedvanliga läraruppgifter ingår följande i förstelärarens uppdrag:
* Ta fram och följa relevant forskning inom ämnesområdet samt presentera denna för ämnesnätverket.
* Leda nätverksträffar där lärare utbyter kunskaper och erfarenheter, tar del av forskning och tillsammans utvecklar nya idéer och metoder att pröva i undervisningen.
* Leda kollegiala samtal om ämnesutveckling från läroplan till bedömning och betyg.
* Leda kollegialt lärande kring likvärdig bedömning.
Även om många uppgifter kan vara lokala på en eller flera enheter är försteläraren en kommunövergripande resurs i en lärande organisation, där samverkan och kunskapsspridning är centralt.
Tillsammans med rektor samt gruppen av förstelärare planeras och konkretiseras uppdragets innehåll.
Förutsättningar för försteläraruppdraget:
* Försteläraruppdraget ingår i tjänsten och omfattar i genomsnitt 2 timmar per vecka.
* Vid behov kan mer tid avsättas, exempelvis i samband med K/A-dagar.
* Tjänsten är på heltid och följer lärararbetsåret (40 h reglerat + 5 h oreglerat) för att försteläraren ska vara tillgänglig för rektor och kollegor.
* Minst 50 procent av tjänsten ska bestå av undervisning och undervisningsrelaterade uppgifter. Ordinarie tjänstefördelning minskas inte.
* För uppdraget utgår ett lönepåslag om 5 000 kr/månad under förordnandet.
* Förordnandet är tidsbegränsat till 2 år, med möjlighet till förlängning om behov kvarstår.
* Om försteläraren byter skolenhet under förordnandet upphör förordnandet att gälla.Kvalifikationer
En förstelärare:
* har lärarlegitimation utfärdad av Skolverket senast vid tillträde,
* kan genom dokumentation visa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom skolväsendet (även obehörig tjänstgöring obehörig, arbete på fritidshem eller deltid kan räknas),
* har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat,
* har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen,
* bedömds av huvudman vara särskilt kvalificerad för undervisning och undervisningsrelaterade uppgifter.
Meriterande:
* ledarskapsutbildning såsom Leda för utveckling av lärares ledarskap (LULL) eller annan utbildning i ledarskap i klassrummet.
Vi söker dig som är professionell, kunnig, modig och drivande. En förebild och ledare för dina kollegor.Så ansöker du
I din ansökan anger du:
* vilken skola och vilket stadium du arbetar på idag. (Om du inte arbetar inom Kiruna kommun: ange vilket stadium du är behörig att undervisa inom.)
* vilket ämne du önskar vara nätverksledare för,
* samt svarar på frågan: Vad har du för tankar om vad du kan bidra med i ditt arbete som ämnesnätverksledare?
Om du inte arbetar inom Kiruna kommun vill vi att du bifogar examensbevis och legitimation till din ansökan, samt annan information du anser vara viktig.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska du kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning. Beställ ett direkt i samband med att du lämnar in din ansökan, du gör det via länken https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Enligt avtal.
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C315667".
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare: Kiruna kommun (org.nr 212000-2783)
Kiruna kommun, Grundskolor
Verksamhetschef
Tomas Kyrö Tomas.Kyro@kiruna.se +46761164351
9821918