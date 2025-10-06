Förstelärare till IM-YRK på Njudungsgymnasiet
Höglandsförbundet - Samverkan är vår styrka!
Höglandsförbundet är ett kommunalförbund bildat av Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Dessa fem kommuner, på småländska höglandet, värdesätter samarbete och vet att vi blir starkare tillsammans. Genom att slå ihop våra styrkor och resurser kan vi öka kompetensen, bättre utnyttja resurser, höja kvaliteten och ge invånarna bättre service. Hos oss finns idag en rad olika verksamheter som arbetar för hela Höglandets bästa.
En av verksamheterna inom Höglandsförbundet är Höglandsgymnasiet. Höglandsgymnasiet har skolor i Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda. Totalt är vi ca 550 medarbetare som arbetare för att våra ca. 3000 elever ska få en utbildning av hög kvalitet som rustar dem för framtiden i arbetslivet eller i fortsatta studier.
Är du en erfaren lärare med ett starkt intresse för skolutveckling och kollegialt lärande? Då har vi jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Vi söker en lärare med försteläraruppdrag till introduktionsprogrammet yrkesintroduktion till Njudungsgymnasiet.
Uppdraget består i huvudsak av att ansvara för undervisning av ungdomar i gymnasieåldern som går introduktionsprogrammets yrkesintroduktion.
Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion på Njudungsgymnasiet vänder sig till elever som inte är behöriga till nationellt gymnasieprogram och vill gå ett introduktionsprogram som är riktat mot antingen restaurang, försäljning och service, fordonsteknik eller industriteknik. Eleverna har en skolvecka där yrkesundervisning och praktik kombineras med studier i teoretiska ämnen som svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Du kommer att ansvara för undervisningen i två eller flera av de teoretiska ämnena beroende på vad du har för kompetens. Eleverna undervisas i grupp men behöver ofta individuella upplägg utifrån förkunskaper och tidigare skolgång.
I tjänsten ingår det också att tillsammans med ansvarig rektor utveckla och samordna undervisningen på introduktionsprogrammets yrkesutbildningar. Det kan även förekomma andra uppdrag i rollen som förstelärare. Mentorskap ingår i tjänsten. I rollen ingår det även att samverka med elevhälsoteam, yrkeslärare och andra ämneslärare.
Om dig
Vi söker dig som har lärarutbildning med behörighet att undervisa på antingen grundskolenivå eller gymnasienivå. Du är behörig i något eller flera av ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik eller samhällskunskap. Enligt Skolverkets riktlinjer och våra interna krav krävs det också att du har minst fyra års erfarenhet av arbete inom skolans verksamhet samt bedöms vara lämplig att leda utvecklingsarbete för att kunna få tjänsten som förstelärare. Finns inte sökande som uppfyller kraven för att bli förstelärare kommer vi i stället att rekrytera en lärare mot introduktionsprogrammet yrkesintroduktion.
Vi behöver dig som är en stabil och engagerad person med ett genuint intresse för att arbeta med människor och skapa goda förutsättningar för lärande. Du är lugn och kontrollerad även i stressiga situationer. Samtidigt är du energisk och drivs av att lägga ner tid, kraft och engagemang i ditt arbete för att skapa en meningsfull och utvecklande skola.
Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang, och har lätt för att skapa och underhålla goda relationer med såväl elever som kollegor. Med god pedagogisk insikt förstår du att människor lär på olika sätt och har olika förutsättningar. Du anpassar därför ditt sätt att kommunicera och undervisa utifrån mottagarens behov, för att skapa förståelse och engagemang hos varje elev.
Om vår skola
Tjänsten är förlagd till Njudungsgymnasiet i Vetlanda. På Njudungsgymnasiet värdesätter vi öppenhet, respekt och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder en arbetsplats där du får arbeta med samhällsrelevanta, intressanta och utvecklande arbetsuppgifter, vilket ger dig möjlighet att göra skillnad. Hos oss blir du en del av en spännande förändringsresa tillsammans med Höglandsgymnasiet.
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning som lärare med ett försteläraruppdrag under en period om 1,5 år. Försteläraruppdraget omprövas därefter och kan sedan förlängas.
För att säkerställa att alla nya medarbetare inom våra lärartjänster har rätt behörighet, ber vi dig att bifoga en giltig lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket och som inte är äldre än två månader.
Som slutkandidat i rekryteringsprocessen är det ett krav i, enlighet med skollagen, att du uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola. Detta registerutdrag begär du på polisens hemsida.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta rekryterande chef, Torbjörn Lingmerth eller rektor Daniel Björketun. Vill du kontakta facklig representant är du välkommen att kontanta Benny Knutsson, Sveriges Lärare.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning

Månadslön
