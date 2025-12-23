Förstelärare till grundskolor i Krokoms kommun
Krokoms Kommun / Grundskollärarjobb / Krokom Visa alla grundskollärarjobb i Krokom
2025-12-23
, Östersund
, Åre
, Strömsund
, Ragunda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Krokoms Kommun i Krokom
Ett jobb med plats för utveckling!
I Krokoms kommun har vi över tid drivit ett gemensamt utvecklingsarbete med stöd av förstelärare. Du har nu chansen att vara en del i detta!
Välkommen till oss!
Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 800 medarbetare. Förvaltningens verksamhet sträcker sig över hela kommunen och innefattar förskola, grundskola F-9, anpassad grundskola, fritidshem, kost och lokalvård, modersmål samt biblioteksverksamhet. Vi har 16 grundskolor i kommunen med 10 rektorer och 3 biträdande rektorer inom skolan.
Parallellt med undervisning som lärare, driver du som förstelärare ett systematiskt utvecklingsarbete för elevers ökade måluppfyllelse tillsammans med rektor och övrig personal. Du ingår även i kommunens nätverk av förstelärare och har där en roll att planera och leda bestående och långsiktigt utvecklingsarbete mot en ökad undervisningskvalitet i alla kommunens skolor.
Förväntade effekter på ditt uppdrag är att det utifrån forskning och beprövad erfarenhet ska bidra till en spridning av ökad undervisningskvalitet på både enhets och kommunal nivå och därigenom stödja arbetet med att öka likvärdigheten inom och mellan skolor (läs mer i ansökningsformuläret eller i annonsen på kommunens hemsida). Ditt uppdrag kommer kontinuerligt följas upp och utvärderas för att nå uppställda mål.
Gemensamma arbetsuppgifter för alla förstelärare i kommunen
Förstelärare har uppdrag att leda det kollegiala lärandet och främja likvärdig undervisning inom och mellan skolorna i kommunen. I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsarbete inom och mellan skolorna i kommunen. Förstelärare ska vara en positiv förebild och ambassadör för skolverksamheten i Krokoms kommun. Förstelärare förväntas agera som trygg handledare för ett framgångsrikt utvecklingsarbete.
Förstelärare sökes till följande skolor/rektorområden.
Aspås/Rödön
Kontaktperson: Martin Åleheim, förvaltningschefmartin.aleheim@krokom.se
Dvärsätt/Trångsviken
Kontaktperson: Annika Widén, rektor annika.widen@krokom.se
Föllinge
Kontaktperson: Lisa Gjersvold, rektor lisa.gjersvold@krokom.se
Hissmo/Kvarnback
Kontaktperson: Åsa Moss, rektorasa.moss@krokom.se
Hov/Nälden
Kontaktperson: Mona Wänseth, rektormona.wanseth@krokom.se
Nyheden
Kontaktperson: Maria Burtus, tf rektormaria.burtus@krokom.se
Sånghusvallen
Kontaktperson: Magnus Hübinette, rektormagnus.hubinette@krokom.se
Ås
Kontaktperson: Lotta Bergstrand, rektor F-3 och samordnarelotta.bergstrand@krokom.se
Kontaktperson: Magnus Myrenhammar, biträdande rektor 7-9magnus.myrenhammar@krokom.se
Kontaktperson: Sara Wikman, biträdande rektor 4-6sara.wikman@krokom.se
Änge/Kaxås
Kontaktperson: Frida Landgren, rektor F-6frida.landgren@krokom.se
Kontaktperson: Malin Hellqvist, rektor 7-9malin.hellqvist@krokom.se
Du kan läsa mer om uppdraget i ansökningsformuläret och i annonsen på kommunens hemsida.
Mer information kring förstelärartjänsterna lämnas av respektive rektor.
Din kompetens
Du är lärare med lärarlegitimation.
Du har arbetat minst fyra år i yrket.
Övrig information
Grunden är en tillsvidareanställning som pedagog i Krokoms kommun på 100%. Förordnandet som förstelärare i respektive rektorsområde, sträcker sig mellan 2026-08-16 till 2029-08-15. Uppdraget som förstelärare utförs inom befintlig arbetstid. Arbetet leds av respektive rektor. För tjänsten som förstelärare behöver du undervisa minst 50%.
Uppdraget som förstelärare kan avslutas tidigare, från både arbetsgivaren och arbetstagarens sida, med tre månaders uppsägningstid.
Lönetillägg utgår på 5000 kr per månad för uppdraget som förstelärare.
Sista ansökningsdag är 2026-02-01.
I din ansökan beskriver du vilken eller vilka av tjänsterna du söker (skriv rektorsområde samt vilket uppdrag).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Fackliga representanter
Sveriges Lärare Krokom
0640-168 69, 0640-168 94krokom@sverigeslarare.se
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.
Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
(org.nr 212000-2478), https://krokom.se/ Arbetsplats
Krokoms Kommun Kontakt
Sveriges Lärare Krokom
Fackliga representanter krokom@sverigeslarare.se 0640-16869 Jobbnummer
9662729