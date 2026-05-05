Förstelärare med svenska och engelska till IM på Berzeliusskolan
Vill du jobba i ett mindre sammanhang på introduktionsprogrammen där du får möjlighet att göra skillnad för elever i behov av extra stöd? Välkommen till oss på Berzeliusskolans introduktionsprogram!Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Som förstelärare i Linköpings kommun har du en tillsvidareanställning som lärare samt ett visstidsförordnande som förstelärare. Tid för ditt uppdrag som förstelärare avsätts i dialog med ansvarig rektor, dock minst 10% av arbetstiden. I din roll som undervisande lärare kommer du vara med och bygga upp en ny del av introduktionsprogrammen.
Uppdraget som förstelärare i skolan innebär att arbeta för att utveckla verksamheten för att öka måluppfyllelsen och elevernas studieresultat genom att:
- Systematiskt arbeta för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, i linje med rådande styrdokument och skolans intentioner.
• Utveckla arbetssätt så att individuellt stöd och språklig stöttning blir en naturlig del av den ordinarie undervisningen med till exempel insatser som främjar läsande och skrivande.
• Utveckla skolans undervisning så den blir språkligt tillgänglig för alla elever, oavsett modersmål och kognitiva förutsättningar.
• Ha en sammanhållande roll inom arbetsgruppen och vara ett stöd för kollegor.
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor. Du ser elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven.
Introduktionsprogrammet riktar sig till elever som inte är behöriga till gymnasiet, hos oss läser eleverna språkintroduktion eller individuellt alternativ. Eleverna har en bakgrund av en problematisk skolsituation i grundskolan, de kan vara nyanlända och ha stort behov av stöd i såväl sin undervisning som i sin vardag. Alla läser grundskoleämnen och programmen anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Arbetet på introduktionsprogrammen bygger på ett nära samarbete mellan lärare och annan personal i skolan.
Din arbetsplats
Berzeliusskolan är en centralt belägen skola i Linköping med moderna lokaler. Här finns grundskolans högstadium, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Gymnasieskolan omfattar naturvetenskaps- och teknikprogrammen samt introduktionsprogrammet med inriktning mot språkintroduktion och individuellt alternativ. Totalt finns ca 1900 studerande, varav drygt 1000 inom gymnasiet, och ca 330 anställda på skolan. Introduktionsprogrammets verksamhet finns både på Berzeliusskolan och i två andra byggnader i närheten. Du kommer således att arbeta i alla tre byggnaderna.
På Berzeliusskolan jobbar vi tillsammans och strävar efter en atmosfär som välkomnar alla. Det betyder att vi har tydliga rutiner, handlingsplaner och en väl utbyggd elevhälsa för att skapa en trygg miljö för elever och personal. Vårt mål är att Berzeliusskolan ska vara det bästa valet för elevers lärande och utveckling.
Du som söker
Det är ett krav att du har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska och engelska i åk 7-9. Det är meriterande om du har behörighet i svenska och engelska i gymnasiet. I tjänsten kan det ingå mentorskap.
Som förstelärare i skolan har du flerårig och välrekommenderad tidigare erfarenhet av rollen som lärare. Det är ett krav att du har minst fyra års erfarenhet av att ha undervisat i läroplansstyrd skola. Det är meriterande om erfarenheten är från undervisning på introduktionsprogrammet.
Har du tidigare handlett andra lärare i pedagogiska samtal och lett processer som utvecklar kollegialt lärande ser vi det som meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av individuella anpassningar, språkarbete eller erfarenhet av att jobba i ett område med språkliga utmaningar. Vidare är det meriterande om du har kunskaper i specialpedagogik eller erfarenhet av elever med NPF.
I din roll som förstelärare på Introduktionsprogrammet behöver du ha en särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat. Du håller dig uppdaterad inom aktuell forskning och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen så att den utgår från vetenskaplig grund och aktuell forskning. Som lärare på Introduktionsprogrammet har du förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. Du är en god förebild för eleverna och samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Du har goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22/Gy25) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22/Gy25) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Visstidsförordnande med tillsvidareanställning som lärare. Förordnandet som förstelärare är 3 år.
Sysselsättningsgrad: 100 %
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17186
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg.
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Kontakt
HR-konsult
Anna Enberg 013-26 21 57
9893360