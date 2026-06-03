Förstelärare matematik och NO-ämne på Sandgärdskolan 7-9
Borås kommun / Grundskollärarjobb / Borås Visa alla grundskollärarjobb i Borås
2026-06-03
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Sandgärdskolan söker dig som vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Om verksamheten
Sandgärdskolan är en skola för årskurs 7-9 med god gemenskap och goda studieresultat. Våra elever är motiverade och vill utvecklas. Vi söker dig som vill hjälpa dem lyckas. Vår skola är fem-/sexparallellig och har för närvarande ca 410 elever. Det du kan förvänta dig av Sandgärdskolan är en arbetsplats med positiv atmosfär, att vi arbetar tillsammans utifrån aktuell pedagogisk forskning och blandat analogt och digitalt. Vi har ett positivt, tryggt och tillåtande klimat.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som förstelärare inom matematik och kombinera detta med ett NO-ämne. I ditt arbete planerar, genomför och utvärderar du undervisningen tillsammans med andra lärare i ämneslag. I tjänsten ingår också ett delat mentorskap.
Förutom undervisning och andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare arbetar förstelärare med särskilda arbetsuppgifter och omfattningen av dessa beslutas av ansvarig rektor. Förutsättningar för uppdraget planeras tillsammans med rektor i Uppdragsdialogen. Följande exempel skall ses som en vägledning för uppdraget: i din tjänst kan bland annat ingå att
tillsammans med ledningen för skolan delta i arbetet med att analysera, leda, genomföra och följa upp kvalitetsutveckling kopplat till undervisning.
utveckla undervisningen på den egna skolan eller på andra skolor i förvaltningen
leda, samordna och ansvara för skolövergripande utvecklingsprocesser.
hålla sig ajour med forskning och initiera pedagogiska diskussioner.
samordna och verka som samtalsledare och handledare i ett professionellt kollegialt lärande.
auskultera och handleda i undervisningssituationer.
handleda andra lärare i allmändidaktiska frågor eller frågor kopplade till specifika ämnen. Förstelärare kan också ha ett särskilt uppdrag vid introduktion av nyanställda lärare.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bli förstelärare, har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i matematik i kombination med ett NO-ämne i årskurs 7-9 samt uppfyller kriterierna i den nationella och lokala kravprofilen för förstelärare:
Nationell kravprofil
är legitimerad
kan genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
har visat en särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen
även i övrigt av huvudmannen bedöms som särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen
Lokal kravprofil
omsätter styrdokument i praktiken
har gedigna ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper
kan framgångsrikt inta den lärandes perspektiv och skapa goda relationer till alla elever där positiva förväntningar är en naturlig del
har god förmåga att sprida undervisningsstrategier samt forskning och vetenskapliga teorier till kollegor i ett kollegialt professionellt lärande
har visat engagemang och gediget intresse för skolutveckling
har god förmåga att handleda kollegor och leda utvecklingsprocesser såväl inom ämnet som skolövergripande
har förmåga att entusiasmera och vara en god ambassadör för yrket
behärskar att undervisa med modern teknik
har förmåga att, tillsammans med ledningen för skolan, analysera, leda, genomföra och följa upp arbetet med kvalitetsutveckling kopplat till undervisningen.
Ansökan ska innehålla:
Personligt brev med motivering till varför just du ska få en befattning som förstelärare samt vad som kännetecknar din undervisning och ditt arbete på skolan utifrån beskriven kravprofil
CV
Examensbevis
LärarlegitimationSå ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2026:197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Johan Larsson johan.larsson@boras.se 033-358826 Jobbnummer
9945298