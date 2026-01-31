Förstelärare/lektor till anpassad grundskola
Karlstads kommun / Speciallärarjobb / Karlstad Visa alla speciallärarjobb i Karlstad
2026-01-31
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-31Beskrivning
Barn- och ungdomsförvaltningen söker nu två förstelärare för anpassad grundskola i Karlstads kommun.
Vill du vara med och utveckla undervisningen och inspirera både elever och kollegor? Vi söker engagerade och erfarna lärare för uppdrag som förstelärare.
Du gör en ansökan mot det ämne du är intresserad av att bli förstelärare/lektor i. Här kan du läsa om karriärmöjligheter hos oss och se vad respektive rektor säger om sitt behov kopplat till försteläraruppdraget: https://karlstad.se/nyheter/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/2026-01-27-nu-soker-vi-57-engagerade-forstelarare
I urvalsprocessen kommer dina kvalifikationer och kompetenser att matchas mot skola och behov. Uppdragen medför ett lönetillägg om 5 000 kr, 7 500 kr eller 10 000 kr för förstelärare beroende på enhet. Är du lektor tillkommer ytterligare ett lönetillägg om 5 000 kr.Dina arbetsuppgifter
Huvuddelen av din tjänst utgörs på någon av kommunens enheter med anpassad grundskola. Delar av ditt uppdrag innebär att du arbetar tillsammans med din förstelärarkollega och andra nyckelpersoner för att utveckla undervisning och bedömning på Karlstads kommun samtliga enheter med anpassad grundskola.
Gemensamma identifierade utvecklingsområden i ditt uppdrag kommer att vara:
- Ökad likvärdighet i bedömning och dokumentation inom och mellan skolenheterna
- Ökad analytisk förmåga för systematisk utveckling av undervisningens kvalitet
- Synliggöra progression i elevs lärande.
I rollen som förstelärare/lektor är ditt primära uppdrag undervisning. Som förstelärare/lektor hos oss förväntas du ha en gedigen ämneskunskap och en förmåga att motivera och inspirera eleverna i undervisningen. Du ska arbeta med att förbättra elevers studieresultat, analysera undervisningen och arbeta med evidensbaserade undervisningsmetoder. Du kommer också att bidra till skolutveckling genom att leda och stödja kollegialt lärande genom mentorskap, auskultation och pedagogiska samtal.
Ditt uppdrag som förstelärare/lektor löper tre år i taget och är kopplat till en specifik skola. Efter tre år finns eventuell möjlighet till förlängning. Du har en grundanställning tillsvidare som lärare som kvarstår även om förstelärar-/lektoruppdraget inte förlängs efter tre år. I vissa fall kan tjänstledighet beviljas för att prova uppdrag som förstelärare på annan skola. Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimerad speciallärare med inrikning intellektuell funktionsnedsättning samt 4 års erfarenhet av väl vitsordat arbete med undervisning. Du har uppvisat särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och har ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. För att bli lektor krävs också en examen på forskarnivå (licentiat- eller doktorsexamen).
I bedömningen för uppdraget som förstelärare tittar vi särskilt på din undervisningsskicklighet, ditt pedagogiska ledarskap och din didaktiska samt ämnesmässiga kompetens. Vi värderar också din förmåga att samarbeta och handleda kollegor, liksom din professionella etik och förankring i skolans värdegrund.Som person tar initiativ och driver utveckling på ett tryggt och lösningsfokuserat sätt. Med din analytiska förmåga ser du helheter och hittar vägar framåt som gynnar både elever och kollegor. Du samarbetar väl med interna och externa aktörer där du bidrar till ett öppet och stödjande arbetsklimat. Du delar gärna med dig av din kompetens och är mån om att skapa ett lärande klimat där alla kan växa.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din profession och vara en del av en skola där vi tillsammans strävar efter att skapa den bästa utbildningen för våra elever.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!
Kvalificeringsprocess för förstelärare
För att kunna bli aktuell för en tjänst som förstelärare behöver du genomgå en Kvalificeringsprocess. Om du inte har genomfört denna process tidigare kommer ett arbetsprov att skickas till dig som en del av urvalet.
Om du redan arbetar som förstelärare i Karlstads kommun behöver du inte genomföra kvalificeringsprocessen.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på https://karlstad.varbi.com/center/tool/position/891371/edit/tab:2/karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola Kontakt
HR hrbuf@karlstad.se Jobbnummer
9715710