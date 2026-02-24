Förstelärare (karriärstjänst) i svenska till Bors skola
2026-02-24
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?

Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.
Värnamo kommun är en del av Skolverkets riktade insatser för nyanlända och andra flerspråkiga barn och elevers lärande sedan augusti 2023.
En bred satsning görs kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt där samtliga lärare i kommunen ska stärka sina kunskaper och hur det bidrar till alla elevers språkutveckling.
Är du en passionerad pedagog som brinner för utvecklingsfrågor och vill ha en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet. Då kan du vara den vi söker!
Bors skola är en trevlig 7-9 skola med omkring 200 elever, strax utanför Värnamo. Skolan inre och yttre miljö genomgick 2019 en omfattande renovering och erbjuder idag ljusa, flexibla och inbjudande undervisningslokaler och arbetsrum. Skolan arbetar bland annat med uppsatta mål kring lärmiljö, närvaro och studiero.Dina arbetsuppgifter
- I uppdraget som förstelärare kommer du arbeta med att utveckla undervisningen för ökad måluppfyllelse. Utöver det ska du som förstelärare vara drivande i utvecklingsfrågor och ha en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet. Det innebär att förankra forskning och beprövad erfarenhet i undervisningen.
- I uppdraget ingår att vara en förebild för kollegor och att aktivt bidra till att synliggöra och verka för undervisningen i enlighet med kommunens utvecklingsarbete.
- Rektor planerar tillsammans med försteläraren förutsättningar och eventuellt övergripande utvecklingsarbeten i den årliga uppdragsdialogen.
- Undervisning i svenska och ett annat ämne. Kvalifikationer
Du ska genom dokumentation kunna redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet.
Ha visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Även i övrigt av huvudmannen bedömas som särskilt kvalificerad för undervisningen och uppgifter som hör till undervisningen.
Vara legitimerad lärare i svenska samt ha ett driv för att utveckla undervisningen. Anställningsvillkor
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten.
Beskriv i ditt personliga brev hur du ser på uppdraget som förstelärare och på vilket sätt du i din yrkesutövning kan vara en förebild för andra lärare i kommunen. Ge exempel på utvecklingsprojekt som du initierat, drivit eller medverkat i samt på vilket sätt det påverkat elevernas måluppfyllelse.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
