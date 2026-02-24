Förstelärare i svenska och svenska som andraspråk på Åtteråsskolan
2026-02-24
Åtteråsskolan har möjligheten att utöka med ytterligare en förstelärare med inriktning svenska och svenska som andraspråk.
Är du särskilt yrkesskicklig inom undervisning och verksamhetsutveckling som vill arbeta med att bedriva pedagogisk utveckling parallellt med ditt läraruppdrag?
Då kan du vara den vi nu söker, när vi nu söker ytterligare en förstelärare till Åtteråsskolan F-3.
Åtteråsskolan är en F-3 skola i naturskön miljö med cirka 240 elever som är fördelad i fyra årskurser från förskoleklass till årskurs 3. Vi arbetar åldershomogent från förskoleklass till årskurs 3. I förskoleklassen finns det tre paralleller och årskurs 1, årskurs 2 samt årskurs 3 är
tvåparallelliga.
Pedagogerna är organiserade i ett tvålärarsystem, där två pedagoger med varierande tjänstgöringsgrad delar på ansvaret för en klass. Arbetet i ett tvålärarsystem, med undervisning utifrån sex undervisningsformer, ger större trygghet för både pedagoger och elever. Det bidrar även till en förbättrad studiero för eleverna. Tvålärarsystemet har visat sig vara främjande för ett inkluderande klassrumsklimat. Genom tvålärarsystemet kan vi stötta eleverna i olika undervisningssituationer, förbättra våra elevers förutsättning att nå målen, skapa flera lärandemiljöer och skapa mindre klyftor i klassrummet.
På skolan arbetar en förstelärare med tydlig uppdragsbeskrivning och med fokus att utveckla matematikundervisningen på skolan.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som lärare på skolan i årskurs F-3, där vi arbetar i ett tvålärarsystem. Huvuddelen av din tjänst blir undervisning i årskurs F-3.I klassrummet har du en god struktur och ett gott ledarskap. Du och din lärarkollega är båda ansvariga lärare som undervisar i helklass, större eller mindre grupp samt enskilt. Du kommer ingå i ett arbetslag där ni tillsammans leder och utvecklar det pedagogiska arbetet mot målen i läroplanen. Tjänsten anpassas utifrån skolans och elevernas behov och din behörighet. Du är väl insatt i styrdokumenten och planerar din undervisning utifrån dem. Du har ett stort intresse för att använda modern teknik i undervisningen.
Försteläraruppdraget
Försteläraruppdraget tar sin utgångspunkt i att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du förväntas arbeta för likvärdighet, tillgänglighet, språkutveckling, högre måluppfyllelse, engagemang, gemenskap och nytänkande.
Detta gör du genom att:
- Vara en förebild och därmed förevisa "Lärglädje" i det pedagogiska arbetet.
- Stödja kollegialt lärande i syfte att utveckla undervisning på skolan i språk-och läsutveckling samt språk-och kunskapsutveckling.
- Driva och utveckla skolans arbete med tidig läs- och skrivinlärning.
- Vara delaktig i och bidra till skolans framåtsyftande systematiska kvalitetsarbete.
- Vara omvärldsorienterad och uppdaterad kring forskning i aktuella pedagogiska frågor.
- Undervisa i ett tvålärarsystem i årskurs F-3 samt andra sedvanliga arbetsuppgifter för lärare.
- Initiera och leda kollegialt lärande, pedagogiska samtal och utvecklingsinsatser.
- Aktivt delta i kommunens nätverk för att främja likvärdig utbildning i Gislaveds kommun.
Behörighetskrav
- Legitimerad lärare med behörighet för F-3.
- Behörighet att undervisa för F-3 i svenska och/eller svenska som andraspråk.
- Är särskilt yrkesskicklig lärare, vilket betyder att du har god undervisningskvalitet, är driven och kompetent inom verksamhetsutveckling.
- Har minst fyra års dokumenterad, väl vitsordad undervisningserfarenhet.
- Besitter god kunskap om tidig läs- och skrivutveckling samt språkutvecklande arbetssätt.
- Har visat särskilt god förmåga att förbättra elevers studieresultat och har ett djupt intresse för utveckling av undervisning.
- Är en tydlig pedagogisk ledare som bidrar till kollegialt lärande och skolutveckling.
Som medarbetare i Gislaveds kommun är du medskapare på din arbetsplats. Du ges möjlighet och förväntas att bidra till verksamhetens utveckling genom din kunskap och erfarenhet. Hos oss är respekt för olikheter och alla människors lika värde grundläggande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, att din syn på medarbetarskap överensstämmer med vår samt att du är legitimerad grundskollärare F-3.
Är du den vi söker? Vill du vara en del av vår framgång och vara med i vårt spännande arbete med att fortsätta utveckla Åtteråsskolan? I så fall ska du söka till oss! Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer pågår löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Anställningsvillkor
Utdrag krävs från belastningsregistret vid anställning.
I Gislaveds kommun är heltid en rättighet och därför annonseras lediga tjänster* på heltid. När verksamheten kan tillgodose deltid är det givetvis en möjlighet. *tjänster som är kortare än 3 månader samt vissa befattningar kan undantas. Inför rekryteringsarbetet har Gislaveds kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
