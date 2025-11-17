Förstelärare i matematik till Ebersteinska gymnasiet
2025-11-17
Brinner du för matematik och skolutveckling? Bli vår nästa förstelärare och ta chansen att påverka både elevernas och kollegornas framgång på en skola där engagemang och kvalitet står i fokus.
Vilka är vi?
Ebersteinska gymnasiet är en kommunal gymnasieskola med cirka 600 elever och 60 medarbetare. Hos oss erbjuds utbildningar inom ekonomiprogrammet, försäljnings- och serviceprogrammet, naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, teknikprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt introduktionsprogrammet.
Skolan är organiserad i fyra enheter som leds av tre rektorer. Här finns även nio arbetslag som, tillsammans med skolans ledningsgrupp, samordnar och driver skolutvecklingen framåt.
Vi verkar i moderna och ändamålsenliga lokaler där engagemang, kvalitet och framsteg präglar vår vardag och vårt gemensamma uppdrag.
Nu söker vi en förstelärare i matematik!Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som förstelärare undervisar du i matematik och ansvarar för att leda utvecklingsarbetet inom ämnet.
Du ingår i ett arbetslag där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för elevernas framgång. I rollen samarbetar du nära behöriga ämneskollegor, utvecklingsgruppen och skolans ledningsgrupp.
Som förstelärare på Ebersteinska gymnasiet är du en del av skolans utvecklingsgrupp som, tillsammans med rektor, driver skolans pedagogiska utveckling. Du leder och stöttar kollegialt lärande med fokus på långsiktig och hållbar skolutveckling för varje elevs framgång.
Tillsammans med skolledningen, utvecklingsgruppen och arbetslagsledarna bidrar du till att utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan, med stöd i aktuell forskning och beprövad erfarenhet. Du deltar även i kommunens nätverk för förstelärare, där du får möjlighet att påverka och utveckla kommunens utbildningsverksamhet.
Utöver detta ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsarbetet inom matematikämnet med målet att stärka elevernas resultat.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation för gymnasiet med behörighet i matematik och gärna även ekonomi eller juridik. Du har minst fyra års väl vitsordat arbete som lärare efter examen och är skicklig i ditt yrke.
Genom dina tidigare erfarenheter har du lett någon form av utvecklingsarbete och du har ett stort engagemang för att utveckla både elevers och kollegors lärande. Rollen kräver att du är en trygg och stabil ledare med förmågan att engagera och motivera våra elever.
I mötet med andra är du lyhörd och kommunicerar tydligt. Du är pålitlig och bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
När du samarbetar bidrar du aktivt till ett positivt och öppet arbetsklimat. Din pedagogiska förmåga är god och du förstår att människor tar till sig kunskap på olika sätt. Du är flexibel, har ett positivt förhållningssätt och en drivkraft som gör att du står kvar även när det uppstår motgångar.
Tjänsten kräver dessutom goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift, samt en god IT-mognad.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 19 december
Kontakt: Rektor Maria Gabro, 011-15 16 97
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Rektor
Maria Gabro maria.gabro@norrkoping.se 011-151697 Jobbnummer
9608513