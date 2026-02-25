Förstelärare i matematik till De Geers skola
Tycker du att matematik är det roligaste som finns? Vill du vara med och leda både elever och kollegor framåt - med humor, hjärta och hög kvalitet? Då kan du vara vår nya förstelärare i matematik på De Geers skola!
Vilka är vi?
De Geers skola, byggd 1862, är Norrköpings äldsta folkskola och idag en F-3-skola med fritidshem i två avdelningar. Skolan är centralt belägen vid stadens skolgata, Södra Promenaden. Våra lokaler är varsamt renoverade och anpassade efter verksamhetens behov. Skolgården inbjuder till både lek och rörelse.
På De Geers skola utgår vi från en helhetssyn på eleven, där vår vision vilar på glädje, trygghet, nyfikenhet och lärande. Vi prioriterar särskilt läsning och rörelse som viktiga delar i elevernas utveckling.
Som medskapare hos oss förväntas vi vara professionella, ha roligt i vårt arbete, bidra till att göra andra bättre och alltid se oss själva som en del av lösningen.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som förstelärare i matematik är du en nyckelperson i vårt utvecklingsarbete kring undervisning, lärande och resultat. Du undervisar en klass f-3 och kombinerar klassrumsarbete med ett tydligt uppdrag att driva skolans pedagogiska utveckling tillsammans med rektor och förstelärare.
Du planerar, genomför och följer upp undervisning i matematik med fokus på elevnära, tydliga och varierade arbetssätt. Du driver kollegialt lärande, leder workshops, handleder kollegor och provar nya metoder. Du arbetar med kooperativa arbetssätt för att öka elevernas delaktighet och motivation.
Du följer upp resultat, analyserar undervisningen och bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete framåt. Du samverkar både internt och externt för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar.
Tjänsten är på plats på skolan - vi tror att skolutveckling görs bäst tillsammans.
Vem är du?
Vi söker dig som har lärarlegitimation för årskurs 1-3, behörighet i matematik för årskurs 1-9 och minst 4 års erfarenhet som lärare. Du har erfarenhet/uppdrag som förstelärare eller liknande ledande pedagogisk roll i grundskola.
Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Du har god IT-vana och erfarenhet av digitala verktyg i undervisningen. Du har erfarenhet av eller intresse för kooperativa arbetssätt och kollegialt lärande.
Som person är du nyfiken, prestigelös och tydlig. Du gillar att samarbeta, men är också trygg i att ta initiativ och driva utveckling framåt. Du har lätt för att anpassa dig till nya situationer och arbetssätt. Du är mottaglig för förändringar och villig att effektivt anpassa dig till dessa.
Du ger positivt stöd så att personer kan uppnå sin fulla potential. Du skapar harmoni i gruppen och bidrar till grupprocesser. Du har lätt för att skapa och utveckla effektiva och positiva relationer till andra. Du gillar både struktur och skratt och trivs med att ta ansvar och testa nytt utan att tappa fotfästet i klassrummet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: 1 augusti
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Ja, enligt bilaga M
Sista ansökningsdatum: 15 mars
Kontakt: Rektor Marika Andersson, marika.andersson@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
