Förstelärare i matematik, NO och allmändidaktik åk 7-9
2025-12-16
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och skicklig förstelärare med behörighet i matematik och NO för årskurs 7-9 till Trollehöjdskolan, som vill kombinera undervisning med ett tydligt uppdrag inom allmändidaktisk utveckling. Hos oss får du möjlighet att undervisa i matematik och naturorienterande ämnen samtidigt som du leder och utvecklar undervisningens kvalitet på ett övergripande didaktiskt plan.
I uppdraget ingår att planera, genomföra och utvärdera undervisning i matematik och NO i enlighet med läroplanen, med fokus på att stärka elevernas begreppsförståelse, problemlösningsförmåga och naturvetenskapliga tänkande. Undervisningen präglas av tydlig struktur, varierade arbetssätt och ett undersökande förhållningssätt som gör lärandet meningsfullt och tillgängligt för alla elever.
Som förstelärare bidrar du även med allmändidaktisk kompetens, exempelvis genom att utveckla undervisningsstrategier, bedömningspraktiker och arbetssätt som gynnar elevernas lärande i flera ämnen. Du fungerar som en pedagogisk förebild och stöd för kollegor i det gemensamma utvecklingsarbetet, med målet att öka likvärdighet och måluppfyllelse i årskurs 79.
Du följer elevernas lärande genom tydlig återkoppling och välgrundad bedömning som ger dem goda förutsättningar att nå sina mål. Du skapar en tillgänglig och inkluderande lärmiljö där varje elev får rätt stöd och stimulans, och använder assisterande teknik som en naturlig del av undervisningen. Tillsammans med kollegor och vårdnadshavare bidrar du till ett starkt samarbete kring elevernas lärande.
Som förstelärare har du ett tydligt mandat att, tillsammans med skolledningen, leda undervisningsutveckling utifrån aktuell forskning, beprövad erfarenhet och skolans systematiska kvalitetsarbete. Du identifierar utvecklingsområden, initierar och driver processer samt leder kollegialt lärande med fokus på undervisningens kvalitet, likvärdighet och progression. Uppdraget har ett särskilt fokus på att stärka elevernas måluppfyllelse och öka andelen gymnasiebehöriga elever.
Du samverkar nära kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare och bidrar aktivt till en professionell lärandekultur där analys, reflektion och gemensamt ansvar står i centrum.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare i matematik och NO för åk 7-9 och har minst fem års yrkeserfarenhet. Du är en professionell och inspirerande lärare som genom ditt engagemang, ansvarstagande och goda exempel skapar trygghet, motivation och lärande för både elever och kollegor. Du är särskilt yrkesskicklig och har dokumenterad erfarenhet av undervisning med goda resultat. Du är en pedagogisk ledare som utvecklar både elever och kollegor. Du är väl förtrogen med didaktik, bedömning och formativt arbetssätt, och vi ser gärna att du har fördjupad kompetens inom allmändidaktik, t.ex. lektionsdesign, differentiering, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Du trivs med att leda och handleda kollegor och gör det med syfte att skapa samsyn, kvalitet och likvärdighet inom ämnet. Du har en naturlig förmåga att bygga goda relationer och ett starkt driv. Du är trygg i att leda processer från planering och strukturering till genomförande och uppföljning av resultat. Du är skicklig i att analysera orsaker och identifiera utvecklingsområden och arbetar strukturerat och systematiskt för att nå utveckling. Fokus ligger på att utveckla elevernas måluppfyllelse och öka andelen gymnasiebehöriga.
Du har ett salutogent och relationellt förhållningssätt där du bygger på styrkor och skapar goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du värdesätter elevens röst och anpassar undervisningen utifrån gruppens behov för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Du är lösningsfokuserad, tänker innovativt för att skapa bästa förutsättningar för eleverna och bemöter dem lågaffektivt. Genom medvetna pedagogiska val utvecklar du arbetet inom ledning och stimulans.
Du är tydlig, strukturerad och lösningsfokuserad med förmåga att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du har god kompetens inom assisterande teknik och använder den för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Din flexibilitet och analytiska förmåga gör att du hittar effektiva lösningar även i komplexa situationer.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
