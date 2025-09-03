Förstelärare i MA alternativt NO-ämnen samt SV alternativt SVA
2025-09-03
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Lärglädje börjar med dig.
Vill du vara med och bidra till likvärdig utbildning, högre måluppfyllelse och inspirera till ett lustfyllt lärande? Är du redo att ta nästa steg i din lärarroll? Då är det här jobbet för dig!
Ditt nya jobb
Vi påbörjar nu rekryteringen av två förstelärare till Alfred Dalinskolan, en med inriktning matematik alternativt NO-ämnen och en med inriktning Svenska och/eller Svenska som andraspråk. Som förstelärare kommer du vara drivande i utvecklings- och pedagogiska frågor och ha en nyckelroll i att leda det kollegiala lärandet i framförallt ämnesgruppen. Du arbetar i första hand med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du initierar och driver projekt i syfte att utveckla undervisningen och du är en god förebild för arbetslaget i det pedagogiska vardagliga arbetet. Du samverkar och samordnar, som medlem i vår skolutvecklingsgrupp, tillsammans med skolledning, andra förstelärare och EHT-personal för skolans utvecklingsarbete.
Du arbetar systematiskt med att planera, genomföra, följa upp, analysera och därmed förbättra undervisningen och utveckla verksamheten. Undervisningen genomsyras av språkutvecklande arbetssätt och tillgängligt lärande, eftersom dessa är fundament i elevers lärande och utveckling.
Uppdraget som förstelärare är ett förordnande på tre år, där du har en tillsvidaretjänst som lärare på Alfred Dalinskolan i grunden.
Välkommen till oss
Alfred Dalinskolan är en 7-9-skola belägen i Huskvarna centrum. Det är en skola med anor sedan 1899, men med nya visioner om att bli framtidens skola både vad det gäller kunskap, pedagogik och teknik.
Här får du en arbetsplats med engagerade och kompetenta medarbetare, där vi arbetar efter våra kärnvärden gemenskap, engagemang och nytänkande. Vi är måna om varandra och arbetar tillsammans för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.
För oss på Alfred Dalinskolan är det kollegiala lärandet en viktig del i att utveckla vår skola för en ännu mer tillgänglig och språkutvecklande undervisning. https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/alfred-dalinskolan-7-9.https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du har arbetat som legitimerad lärare i minst fyra år. Som förstelärare samarbetar du väl med ledningen och utvecklar medledarskap på arbetsplatsen samt är en god ambassadör för såväl arbetsplatsen som för sin huvudman. Du är flexibel och kan arbeta i olika arbetslag och kommunövergripande. Grundläggande IT-kompetens är ett krav och du använder IKT som en naturlig del i undervisningen.
Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, beskrivning av din IT-kompetens samt dina akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan innehålla:
- Dokumentet "Ansökan till förstelärare"
- CV
- Lärarlegitimation
- Examensbevis
- Studieintyg
- Blanketten "Rektors/chefs första yttrande". Fylls i av din rektor/chef (gäller ej om du redan är meriterad i Jönköpings kommun)
- Blanketten "Rektors/chefs andra yttrande". Fylls i av din rektor/chef, såvida du bedöms vara tillräckligt yrkesskicklig (gäller ej om du redan är meriterade i Jönköpings kommun)
Central utbildningsförvaltning kontaktar dig som går vidare till meriteringsprocessen efter sista ansökningsdag. https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun/ledigajobb/rekryteringavforstelarareochlektor.4.74fef9ab15548f0b80089e.html
Bra att veta
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.https://login.skolverket.se/idp/lleg-etjanst/select?returnUrl=https://lleg.skolverket.se/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Verksamhetsutvecklare Mattias Erliden mailto:mattias.erliden@jonkoping.se
eller Annika Svensson, mailto:annika.svensson1@jonkoping.sehttps://www.jonkoping.se/fackligaubf
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som förstelärare.
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
