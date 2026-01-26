Förstelärare i allmändidaktik till Djupadalsskolan
Jönköpings kommun / Grundskollärarjobb / Jönköping Visa alla grundskollärarjobb i Jönköping
2026-01-26
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jönköpings kommun i Jönköping
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du ta plats i ett av skolans viktigaste uppdrag - att skapa framtidens lärande? Vi öppnar en ny skola i Jönköpings kommun och söker nu en förstelärare i allmändaktik.
Tillsammans skapar vi en skola där elevernas nyfikenhet, lärarnas professionalism och glädjen i lärandet genomsyrar varje dag
Välkommen till en skola där din kompetens gör skillnad varje dag!
Ditt nya jobb
Som förstelärare blir du en av nyckelpersonerna i vårt team. Du får en unik möjlighet att forma en skola från uppbyggnadsskede till drift och fortsatt utveckling.
I uppdraget ingår också att vara arbetslagsledare samt att ingå skolans ledningsgrupp där fokus kommer att ligga på skolutvecklingsfrågor och systematiskt kvalitetsarbete.
Rollen innebär nära samarbete med rektor och övrig ledningsgrupp, där du bidrar i planering, uppföljning och kvalitetsarbete. Du blir en drivande kraft i att bygga strukturer och processer från grunden.
Du arbetar i första hand med undervisning och uppgifter som hör till undervisningen. Du initierar och driver projekt i syfte att utveckla undervisningen och du är en god förebild för arbetslaget i det pedagogiska vardagliga arbetet. Din yrkesroll präglas av ett mycket tryggt och gott ledarskap i klassrummet. Du är bärare av ett relationellt och salutogent perspektiv utifrån uppdragets samtliga delar. Du arbetar systematiskt med att planera, genomföra, följa upp, analysera och därmed förbättra undervisningen och utveckla verksamheten. Du kommer att driva kollegial samverkan samt vid behov handleda kollegor.
Uppdraget som förstelärare är ett förordnande på tre år, där du även har en tillsvidaretjänst som lärare på Djupadalsskolan.
Vi erbjuder en unik möjlighet att vara med och forma en helt ny skola från grunden, där dina idéer och din kompetens verkligen får påverka riktningen framåt. Hos oss möts du av en kreativ och framtidsinriktad arbetsmiljö där utveckling, nyfikenhet och nytänkande uppmuntras. Du blir dessutom en del av ett nära och engagerat samarbete med en ledning som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för både elever och medarbetare.
Välkommen till oss
Hos oss möts du av en kreativ och framtidsinriktad arbetsmiljö där utveckling, nyfikenhet och nytänkande uppmuntras. Du blir en del av en verksamhet präglad av nära och engagerat samarbete med en ledning som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för både elever och medarbetare. Tillsammans skapar vi en skola för alla - en skola där vi växer tillsammans.
Vårt uppdrag är att erbjuda en trygg och inkluderande lärmiljö som främjar lärande och välmående. Vår vision är tydlig: en kreativ och tillgänglig skola där nyfikenhet, lärande och mod att anta utmaningar går hand i hand.
På vår hemsida får du gärna läsa mer om Djupadalsskolan.
Läs om hur det är att jobba i Jönköpings kommun.
Din kompetens
Du har arbetat som legitimerad lärare i minst fyra år. Som förstelärare samarbetar du väl med ledningen och utvecklar medarbetarskap på arbetsplatsen samt är en god ambassadör för såväl arbetsplatsen som för sin huvudman. Du är en trygg och stabil ledare i klassrummet så väl som i personalgruppen, och kan arbeta i olika arbetslag och kommunövergripande.
Du är behörig att undervisa i minst två ämnen och har en gedigen erfarenhet från undervisning, som är väl förankrad i grundskolans uppdrag och dess styrdokument.
Viktiga personliga egenskaper är en god förmåga att arbeta såväl individuellt som tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort mått av flexibilitet och anpassning utifrån elevernas förutsättningar och behov.
För att vara med och bygga Djupadal är du trygg i dig själv, har god erfarenhet och bred kompetens - modig nog att gå före, ödmjuk nog att lyssna och stark nog att stå kvar när det är utmanande.
Rekryteringsprocessen
Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten, beskrivning av din IT-kompetens samt dina akademiska meriter. Förutom det personliga brevet ska ansökan innehålla:
Dokumentet "Ansökan till förstelärare"
CV
Lärarlegitimation
Examensbevis
Studieintyg
Blanketten "Rektors/chefs första yttrande". Fylls i av din rektor/chef (gäller ej om du redan är meriterad i Jönköpings kommun)
Blanketten "Rektors/chefs andra yttrande". Fylls i av din rektor/chef, såvida du bedöms vara tillräckligt yrkesskicklig (gäller ej om du redan är meriterade i Jönköpings kommun)
Central utbildningsförvaltning kontaktar dig som går vidare till meriteringsprocessen efter sista ansökningsdag. Mer information och de handlingar som behövs till din ansökan hittar du här.
Bra att veta
Om du är nyfiken på uppdraget och vill veta mer - välkommen på öppet hus den 17 februari kl.16:00-18:00. Ställ dina frågor och upptäck hur vi skapar något helt nytt tillsammans!
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Hos polisen.se beställer du ett utdrag för arbete inom skola eller förskola.
Inför anställning av nya medarbetare på våra lärartjänster måste vi säkerställa att det finns en giltig lärarlegitimation. Vi ber dig därför att bifoga en aktuell lärarlegitimation som är hämtad från Skolverket under de senaste två månaderna.
Vänligen logga in via Skolverkets e-tjänst på följande länk.
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.
Här hittar du kontaktuppgifter till fackliga företrädare på utbildningsförvaltningen.
Verksamhetsutvecklare Mattias Erliden mattias.erliden@jonkoping.se
eller Annika Svensson, annika.svensson1@jonkoping.se
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/63". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings kommun
(org.nr 212000-0530) Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Jessica Karlsson 036-105695 Jobbnummer
9705442