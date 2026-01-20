Förstelärare åk 4-9 i Sv/Eng till Rådmansvångens resursskola
Malmö kommun / Grundskollärarjobb / Malmö Visa alla grundskollärarjobb i Malmö
2026-01-20
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20260081 Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Är du en riktigt skicklig pedagog som vill arbeta med att bedriva pedagogisk utveckling parallellt med ditt läraruppdrag? Då kan du vara den vi söker när vi nu söker en förstelärare till Rådmansvångens resursskola Källingen i Sv/Eng.
Källängen är en nystartad resursskola med i nuläget ca 30 elever. Som förstelärare arbetar du tillsammans med specialpedagog, elevkoordinator, logoped, kurator, elevassistenter, grundlärare och grundlärare i fritidshemmet.
Den aktuella rollen är inriktad på språkutvecklande undervisning. I nära samråd med skolledningen får du goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsinsatsen/-insatserna som du är ansvarig för. Dina utvecklingsinsatser inspirerar dina kollegor och bidrar genom det till en högre måluppfyllelse.
Samtidigt är huvuddelen av din tjänst undervisning. Du bedriver, så väl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet.
Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel. Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet i åk 4-9 i Sv/Eng. Det är meriterande om du även har vidareutbildning inom NPF spektrat eller beteendevetenskap. Du ska ha erfarenhet av att arbeta med elever inom NPF spektrat.
För att vara aktuell för uppdraget som förstelärare ska du, genom dokumentation, kunna redovisa för minst fyra års väl vitsordat arbete efter examen med undervisning som behörig lärare inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet krävs. Det är meriterande om du har erfarenhet av att handleda andra lärare och det är också meriterande med erfarenhet att driva utvecklingsprocesser utifrån systematiskt kvalitetsarbete.
Likså är det meriterande om du tidigare arbetat med språkutvecklande undervisning, och har kunskap kring social inlärningsteori och tillämpad beteendeanalys.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som förstelärare hos oss är det viktigt att du trivs med att samarbeta med andra, är team-orienterad och tillmötesgående. Du är motiverad att leda och du kan hålla lugnet. Vidare så är du förstående, sympatisk och tolerant.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Rådmansvångens skola är placerad ett vackert fd högre läroverk samt en anrik gymnasieskola i centrala Malmö. Byggnaden har nu helrenoverats till en modern skola som ger förutsättningar för en trivsam arbetsmiljö för våra ca 500 elever. På skolan har vi en skolbibliotekarie som stödjer dig i ditt arbete och ett elevhälsoteam som arbetar nära mentorer och arbetslag. Vår skola har ett stort fokus på kultur, traditioner och hållbarhet, likväl som STEAM och internationella samarbeten. Skolan startar läsåret 25/26 ett samarbete med Uppsala Universitets då vi går in i detrelations stärkande programmet IBIS. Detta blir en utgångspunkt i våra gemensamma strukturer och rutiner som vi kallar Rådman.
Skolan är belägen på en av Malmös mest centrala platser i närheten av Triangelns köpcentrum med närhet till citytunnelns båda uppgångar. Skolans placering ger oss även en möjlighet att interaktivt arbeta med närliggande organisationer, men även stadens olika platser och rum. Som anställd på Rådmansvången har du mycket goda kommunikationsmöjligheter från och till arbetsplatsen.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sveriges lärare
Ulrika Boke Martinsson ulrika.bokemartinsson@malmo.se 040-341000 Jobbnummer
9695334