Förstelärare åk. 4-9 i Ma/No till Oxievångsskolan
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2026-07-24
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Ref: 20261727Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Är du en riktigt skicklig pedagog som vill arbeta med att bedriva pedagogisk utveckling parallellt med ditt läraruppdrag? Då kan du vara den vi söker när vi nu söker en förstelärare till Oxievångsskolan i ämne Ma/NO.
Oxievångsskolan har idag 6 engagerade förstelärare som bedriver den pedagogiska utvecklingen på skolan på uppdrag av ledningsgruppen. Den aktuella rollen fokuserar på att utveckla matematikundervisningen i ett F-9 perspektiv så att våra elever får förutsättningar att nå bästa möjliga måluppfyllelse. Under läsåret kommer du att ansvara för ämnesgrupp matematik, där vi kommer att ha en utvecklande insats under läsåret, där du som förstelärare kommer att ha en stor och viktig roll. Du kommer också att vara ansvarig för ett av våra arbetslag.
I nära samråd med skolledningen får du goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera utvecklingsinsatserna som du är ansvarig för. Varje vecka träffas vår skolutvecklingsgrupp med skolledning, specialpedagoger och förstelärare, för att systematiskt utveckla undervisningen under läsåret. Vi har höga förväntningar på varandra och bidrar gemensamt till ett utvecklande klimat. Dina utvecklingsinsatser inspirerar dina kollegor och bidrar genom det till en högre måluppfyllelse.
Samtidigt är huvuddelen av din tjänst undervisning. Du börjar din tjänstgöring som mentor i mellanstadiet för att lära känna hela verksamheten. Du bedriver, så väl individuellt som i team, en varierad, kreativ och lustfylld undervisning för våra elever. Du analyserar din egen undervisning och hittar strategier för att nå varje elev och bidrar till ökad måluppfyllelse. Du planerar, bedömer, utvärderar och utvecklar den pedagogiska verksamheten i enlighet med skolans styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Försteläraren tjänstgör på sin egen arbetsplats men har också delvis ett kommun/förvaltningsövergripande uppdrag genom att sprida goda exempel.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet i Ma och NO. För att vara aktuell för uppdraget som förstelärare ska du, genom dokumentation, kunna redovisa för minst fyra års väl vitsordat arbete efter examen med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att handleda andra lärare eller driva pedagogiska utvecklingsprocesser.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som förstelärare hos oss är det viktigt att du har ett stort engagemang för att utveckla matematikundervisning, känner dig trygg i din yrkesroll, har förmågan att inspirera och få med dig kollegor, även när man inte alltid ser saker på samma sätt, samt vågar ompröva idéer tills vi tillsammans lyckas. Du har ett eget driv och tar stort ansvar för ditt ansvarsområde samt bidrar aktivt till skolutvecklingsgruppens och skolans gemensamma utvecklingsområden. Du trivs i rollen som lagspelare där du på ett ödmjukt och prestigelöst sätt delar med dig av kunskaper för elevernas bästa, samtidigt som du leder dig själv och kollegorna framåt.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Oxievångsskolan är en F-9 skola där vi arbetar för att varje elev ska lyckas hela vägen och har ett gemensamt utvecklingsfokus F-9. Skolan har ca 700 elever samt anpassad grundskola. F-6, anpassad grundskola och 7-9 ligger i olika byggnader. På Oxievångsskolan F-9 arbetar vi med gemensamt och viktigt åtagande kring elevernas språkutveckling och läsning inom alla ämnen. Läsåret 26/27 kommer vi även att fokusera på att vidareutveckla vår matematikundervisning. Skolan arbetar aktivt med de globala mål, demokratiarbete och ingår i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram (EPAS). Vi är en NTA-skola och använder detta material i NO-undervisningen. Du tar dig enkelt till skolan med både bil, buss eller tåg. Skolan ligger vackert omringad av mycket grönska och har nära till både bad, sport och rekreationsområden.
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 260928 eller enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens brotts och misstankeregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga dit utdrag ur brotts och misstankeregistret i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261727". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad August Palms plats 1 (visa karta
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205 80 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Sveriges lärare
Åsa Adjei Mensah asa.adjeimensah@malmo.se +4640346813 Jobbnummer
10011291