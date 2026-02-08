Förstekock till Araslöv Golf & Resort på 100 %, tillsvidare
2026-02-08
Om Araslöv Golf & Resort
Araslöv, ett historiskt gods som nu husar en resort i svårslagen naturskön miljö. En kort bilfärd från Kristianstad möter du en blandning av historiska och moderna lokaler där matupplevelsen är i fokus. Här serveras mat från morgon till kväll. Hos oss möter Du en varm och välkomnande naturinspirerad atmosfär vilket troligtvis är en av de främsta anledningarna till att vi har så många återkommande gäster. Förutom övernattande golfspelare är konferens-, bröllop- och jaktgäster en del av vår vardag på Araslöv.Publiceringsdatum2026-02-08Om tjänsten
På Araslöv står maten och servicen i fokus och det är viktigt att du brinner för matlagning. Köket står för en smakfull blandning av det traditionella och det moderna, där arbetet innebär både tallriksservering på lunchen samt à la carte på kvällen. Utöver det dagliga arbetet arrangeras bröllop och olika typer av fester där arbetsrollen bjuder på ett varierande arbete. Som förste kock kommer du att spela en nyckelroll i att utveckla och leda köket, för att säkerställa högsta kvalitet till våra gäster.
Din bakgrund / Dina egenskaper
Utbildning inom hotell och restaurang eller yrkesutbildning.
Lagspelare.
Erfarenhet som kock, gärna från en hotell- eller à la carterestaurang.
Förmåga att arbeta proaktivt och lösningsorienterat.
Har god förmåga att hantera stress och arbeta i ett högt tempo.
Är passionerad och har ett genuint matintresse.
Är ansvarsfull, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö med variation.
Trivs med varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Meriterande:
Erfarenhet av större event och festvåningar.
Kreativitet och nytänkande i köket.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Arbeta operativt i köket under förberedelser och service, med fokus på kvalitet, presentation och effektivitet.
Leda och motivera köksteamet och säkerställa effektivitet.
Samordna köksarbetet och upprätthålla höga hygien- och kvalitetsstandarder.
Ansvara för att alla rätter håller högsta kvalitet, från presentation till smak.
Hantera inköp, lager och hygien med stor noggrannhet.
Bidra till att skapa en positiv och samarbetsvillig arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö på en vacker resort.
Grundläggande trygghet med kollektivavtal.
Ett utmanande och stimulerande arbete.
Möjligheten att arbeta med ett engagerat team som brinner för gästupplevelser.
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 % hos Araslöv Golf & Resort och tillsättning sker efter
överenskommelse. Arbetstiden är förlagd på både dagtid och kvällstid samt helger.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behöver kunna svenska språket i tal och skrift.
Sista ansökningsdagen är den 28/2 - 2026.
Vid frågor angående tjänsten mejla jobb@araslovgolf.se
och ange Förstekock som ämne.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag till jobb@araslovgolf.se
och ange Förstekock som ämne. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: Jobb@araslovgolf.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Araslövs Golfbane AB
(org.nr 556254-4881), https://araslovgolf.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9729662