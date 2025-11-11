Försteförskollärare till Korsåslidens förskola
Dina arbetsuppgifter
Som försteförskollärare är du en nyckelperson i utvecklingen av förskolans pedagogiska arbete.
Du leder, handleder och stödjer arbetslag i planering, genomförande och uppföljning av undervisning, med fokus på språkutvecklande arbetssätt, flerspråkighet och interkulturella perspektiv. Du skapar samsyn kring undervisning, handledning och förhållningssätt, och initierar kollegiala lärprocesser som stärker lärande och reflektion i hela personalgruppen.
Du samarbetar nära rektor, specialpedagog och andra stödfunktioner, samt med kollegor inom förskoleområdet, skolor, bibliotek och vårdnadshavare för att främja barnens språkutveckling och övergångar. Rollen omfattar att driva systematiskt kvalitetsarbete, stärka pedagogisk dokumentation, omsätta teori i praktik och bidra till en kultur av engagemang och tillit i en mångkulturell miljö.
Du ansvarar också för att omvärldsbevaka forskning och utveckling inom förskola, initiera och leda kompetensutveckling, professionella samtal och mötesplatser för kollegialt lärande. Flexibilitet, nytänkande och förmåga att möta förändringar i barn- och personalgrupper är centralt för att tillsammans utveckla en verksamhet med hög pedagogisk kvalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och väl insatt i förskollärarens uppdrag att leda och ansvara för den undervisning som bedrivs. Du kan genom dokumentation redovisa minst fem års väl vitsordat arbete inom förskolan och har stor erfarenhet av att utveckla undervisningen genom olika metoder och verktyg för lärande. Du har goda kunskaper i att välja relevanta lärverktyg i undervisningen utifrån barngruppens behov. Du har gedigen erfarenhet av att arbeta med barn i åldrarna 1-6 år och har en djup förståelse för barns utveckling, lärande och behov i olika åldrar.
Det är ett krav att du har lång och bred erfarenhet av att arbeta i mångkulturella förskolor och att du har en stark kompetens i att skapa inkluderande lärmiljöer där barns språk, identitet och kulturella bakgrund ses som tillgångar. Du har ett normkreativt förhållningssätt och arbetar aktivt för att varje barn ska få uttrycka sig, bli lyssnat på och känna tillhörighet.
I din roll som förskollärare har du visat särskilt god förmåga att handleda kollegor och arbetsgrupper. Du trivs i rollen som pedagogisk handledare och driver professionella samtal som bidrar till reflektion, lärande och utveckling. Du har dokumenterad erfarenhet av att handleda personalgrupper i pedagogiska frågor, och du leder processer som stärker undervisningen och skapar samsyn i arbetslagen.
Du har en central roll i att driva, utveckla och följa upp arbetet med språkutvecklande arbetssätt i hela verksamheten. Du har djup kunskap om språkets roll i barns lärande och kan stödja kollegor i att planera, genomföra och analysera undervisningen utifrån ett språkutvecklande perspektiv. Du använder vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet som stöd i din handledning och bidrar till att höja kvaliteten i det pedagogiska arbetet.
Du har genomgått en utbildning i handledning eller ledarskap på högskolenivå utöver din förskollärarutbildning. Det är ett krav att du har arbetat och kan handleda arbetslag som arbetar i trios, duos och i storarbetslag. Som person är du drivande, målinriktad, nyfiken, kreativ och lyhörd. Du motiveras av att lära dig nya saker och att utvecklas. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar kontinuerligt över hur verksamheten kan förbättras.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar ditt sätt att kommunicera till mottagaren, uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang, och visar respekt, omtanke och lyhördhet i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor.
För att lyckas i rollen krävs att du har djupa kunskaper om barns utveckling och lärande, samt förmåga att omsätta läroplanens mål i praktiken. Du behöver ha god kännedom om språkutvecklande arbetssätt och kunna handleda kollegor i att planera, genomföra och analysera undervisningen utifrån ett språk- och kunskapsutvecklande perspektiv.
Du ska ha goda kunskaper i att välja och använda relevanta lärverktyg utifrån barngruppens behov, samt kunna analysera undervisningen som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Erfarenhet av att handleda arbetslag i pedagogiska frågor, samt i frågor som rör barn i behov av stöd, är ett krav.
Du behöver ha god kommunikativ förmåga, mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift, samt förmåga att samarbeta och bygga förtroendefulla relationer med kollegor, barn och vårdnadshavare.
Utöver detta krävs att du har erfarenhet av att arbeta i trios, duos och i storarbetslag, samt utbildning i handledning eller ledarskap på högskolenivå.Övrig information
Har du skyddade personuppgifter och vill söka tjänsten? Kontakta Göteborgs Stads växel, Kontaktcenter på telefonnummer 031-365 00 00 och förklara ditt ärende så kopplas du vidare till ansvarig HR-specialist på Enheten för Kompetens och Arbetsmarknad. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Om Oss
På Förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: . https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Förskoleförvaltningen Kontakt
Elizabeth Cerda Bastias elizabeth.cerda.bastias@forskola.goteborg.se 031-3664034 Jobbnummer
