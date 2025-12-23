Försteförskollärare till Gnistgatan & Bildradiogatans förskola
Göteborgs kommun / Förskollärarjobb / Göteborg Visa alla förskollärarjobb i Göteborg
2025-12-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Arbetsuppgifter
Försteförskollärare tjänst med ansvar för att driva de pedagogiska processerna på två förskolor i Frölunda.
Som försteförskollärare ansvarar du, tillsammans med kollegor och rektor, för att leda och utveckla förskolans verksamhet i riktning mot läroplanens mål. Tillsammans verkar ni för att skapa en samsyn kring undervisning och lärandeprocesser. Rollen som försteförskollärare innebär också att du stödjer och leder kollegor i undervisningsutveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Du omvärldsbevakar och uppdaterar dig i forskning som är relevant för förskolan. Du leder och bidrar till utveckling av mötesplatser för kollegialt lärande med utgångspunkt i identifierade behov samt har ett utökat ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Du förväntas även arbeta i barngrupp som en del av din ordinarie tjänst.
Kvalifikationer
Krav
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och är väl insatt i förskollärarens uppdrag att leda och ansvara för den undervisning som bedrivs. Du kan genom dokumentation redovisa minst 10 års väl vitsordat arbete med undervisning inom förskolan och har erfarenhet av förbättring av undervisningen genom olika metoder och verktyg för lärande. Du har goda kunskaper i att välja relevanta lärverktyg i undervisningen utifrån barngruppens behov.
Du har i din roll som förskollärare visat särskilt god förmåga att förbättra pedagogiskt förhållningssätt och har ett starkt intresse för att utveckla utbildningen och undervisningen. Du har förmåga att skapa engagemang och goda relationer med barn, vårdnadshavare och förskolans personal. Du har förmåga att stödja och utmana kollegor utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt samt ser möjlighet till förändringar för att nå utveckling. Du har också en god förmåga att analysera undervisningen utifrån det systematiska kvalitetsarbetet och att omsätta teori i praktik.
Personliga kompetenser
Som person motiveras du av att lära dig nya saker och utvecklas. Du omvärldsbevakar aktivt inom ditt yrkesområde och reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet. Du har ett starkt engagemang för ditt arbete och tar initiativ, sätter i gång aktiviteter och uppnår resultat oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt ser till att arbetet slutförs i tid och följer upp resultatet.
Du har god förståelse för hur individer tar till sig kunskap och deras olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren och uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du är uppmärksam och öppen för att förstå andra människors behov, känslor och åsikter. Du är mottaglig för vad andra säger eller uttrycker och visar respekt, hänsyn och omtanke i ditt bemötande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
I denna rekrytering kommer vi inte att efterfråga ett personligt brev som ansökningshandling. Istället kommer du som söker att svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Om Oss
På Förskoleförvaltningen ger du barnen möjligheter till en bra framtid. Varje dag!
Vi ansvarar för utbildning och omsorg för cirka 25 000 barn i närmare 350 kommunala förskolor. Förvaltningen har omkring 7 000 medarbetare fördelat på cirka 75 yrken. Tillsammans arbetar vi mot samma mål - att utveckla en rolig, trygg och lärorik förskola för alla barn i Göteborg.
Läs gärna mer om vårt arbete på vår hemsida: . https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-i-forskoleforvaltningen
Välkommen till världens viktigaste jobb! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1181". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förskoleförvaltningen Kontakt
Stine Jørgensen, Rektor stine.jorgensen@forskola.goteborg.se 031-3676493 Jobbnummer
9663224