Försteamanuenser i klinisk medicin med inriktning klinisk färdighetsträning
2026-02-10
Vi söker två amanuenser för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.
Bakgrund
Amanuensverksamheten vid Örebro universitet är ett välintegrerat och värdefullt komplement till den ordinarie undervisningen inom läkarprogrammet där studenter, med stöd av amanuenser, fördjupar sin kunskap i en interaktiv och trygg miljö. Undervisningen inom amanuensverksamheten bedrivs inom flera områden så som kliniska färdigheter och morfologi och syftar till att ge studenter möjlighet till klinisk träning och en fördjupad förståelse av centrala medicinska ämnen. Vi söker nu två försteamanuenser med inriktning mot klinisk medicin för att samordna amanuensundervisningen inom klinisk medicin med fokus på klinisk färdighetsträning på stadium II och III. Arbetet fördelar sig på två ansvarsområden, där en försteamanuens ansvarar för statusträning inför klinisk examination på termin 3 och 4 samt träningskvällar inför OSCE på termin 9 och en försteamanuens ansvarar för formativ OSCE på termin 7 och 8 samt träningskvällarna inför detta moment. Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som försteamanuens i klinisk medicin arbetar du med att:
• Planera och samordna amanuensledd klinisk färdighetsträning med ansvariga för amanuensverksamheten vid läkarprogrammet och KTC-samordnare enligt ovan fördelning.
• Assistera KTC-samordnare vid träningskvällar och examinationer och säkerställa en god lärandemiljö
• Kommunicera med ansvariga för amanuensverksamheten, KTC-samordnare och kursledning för att säkerställa att handledningen följer kursmål och examinationer.
• Med stöd av KTC-samordnare och ansvariga för amanuensverksamheten handleda amanuenser i klinisk färdighetsträning med fokus på ovanstående moment.
• Medverka i utvecklingen av undervisningsmaterialet.
• Ha en övergripande förståelse för amanuensundervisningen inom kliniska färdigheter
Uppdraget kräver ett pedagogiskt intresse samt god förmåga att samarbeta med både studenter och lärare. Vid sidan av uppdraget som försteamanuens förväntas amanuensen bedriva egna studier. Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som förste amanuens krävs att du är antagen till grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §§) och att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet.
För att vara aktuell som försteamanuens i klinisk medicin måste du också ha följande kvalifikationer uppfyllda:
• Ha godkända examinationer i Medicinsk temakurs till och med termin 7 samt vara antagen på minst Medicinsk temakurs 9 vid ansökningstillfället.
• Att du har godkända examinationer till och med Medicinsk temakurs 9, inkl OSCE, innan du påbörjar anställningen.
• För att vara aktuell som försteamanuens krävs att du kan närvara på följande obligatoriska introduktionsdagar för alla blivande amanuenser: 31/8 kl 17-19.
Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Tidigare undervisningserfarenhet och erfarenhet av ledarskap är särskilt meriterande. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.
Information
Anställningen är max 10% under 10 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Isak Demirel, enhetschef, 019-30 34 72, isak.demirel@oru.se
eller Simon Golowin, ansvarig för amanuensverksamheten inom kliniska färdigheter, simon.golowin@regionorebrolan.se
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-03-16. Välkommen med din ansökan!
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft. Ersättning
