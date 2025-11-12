Försteamanuens i medicin med inriktning mot morfologi
2025-11-12
Vi söker en amanuens för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet.
Bakgrund
Amanuensverksamheten vid Örebro universitet är ett välintegrerat och värdefullt komplement till den ordinarie undervisningen inom läkarprogrammet där studenter, med stöd av amanuenser, fördjupar sin kunskap i en interaktiv och trygg miljö. Undervisningen inom amanuensverksamheten bedrivs inom flera områden så som kliniska färdigheter och morfologi och syftar till att ge studenter möjlighet till klinisk träning och en fördjupad förståelse av centrala medicinska ämnen. Vi söker nu en försteamanuens för att samordna amanuensundervisningen inom medicin med särskilt fokus på morfologi, framför allt anatomi och histologi.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Som förste amanuens i morfologi arbetar du med att:
• Planera och samordna amanuensledd undervisning i samarbete med ansvariga för amanuensverksamheten vid läkarprogrammet och kursledningar på stadium I.
• Kommunicera med ansvariga för amanuensverksamheten samt kursledningar på stadium I för att säkerställa att den amanuensledda undervisningen följer kursmål och examinationer.
• Med stöd av pedagogisk utvecklare handleda amanuenser på stadium I.
• Medverka i utvecklingen av undervisningsmaterialet.
• Ha en övergripande förståelse för amanuensundervisningens innehåll, vilket inkluderar att ha kännedom om visualiseringsbordet för 3D-modellering samt anatomiprogrammet "Complete Anatomy".
Uppdraget kräver ett pedagogiskt intresse samt god förmåga att samarbeta med både studenter och lärare. Vid sidan av uppdraget som försteamanuens förväntas amanuensen bedriva egna studier.Kvalifikationer
För att vara behörig till denna anställning som amanuens krävs att du är antagen till grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §) och att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet.
För att bli aktuell som försteamanuens i morfologi måste du också ha följande kvalifikationer vara uppfyllda:
• Du har godkända examinationer i Medicinsk temakurs 4.
• Vid ansökningstillfället är du antagen lägst på Medicinsk temakurs 6.
Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Tidigare undervisningserfarenhet och erfarenhet av ledarskap, särskilt inom amanuensverksamheten, är meriterande. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.
Information
Anställningen omfattar 10 % under tio månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Isak Demirel, Enhetschef, 019-30 34 72, isak.demirel@oru.se
, och Ida Schoultz, Biträdande programansvarig, 019-30 32 09, ida.schoultz@oru.se
.
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan via vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen.
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens.
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis Ladokutdrag).
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2025-11-26. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26
