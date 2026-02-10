Försteamanuens i medicin med inriktning mot morfologi
2026-02-10
Vi söker en försteamanuens för tidsbegränsad anställning vid Institutionen för medicinsk vetenskaper.
Bakgrund
Amanuensverksamheten vid Örebro universitet är ett välintegrerat och värdefullt komplement till den ordinarie undervisningen inom läkarprogrammet där studenter, med stöd av amanuenser, fördjupar sin kunskap i en interaktiv och trygg miljö. Undervisningen inom amanuensverksamheten bedrivs inom flera områden så som kliniska färdigheter och morfologi och syftar till att ge studenter möjlighet till klinisk träning och en fördjupad förståelse av centrala medicinska ämnen. Vi söker nu en försteamanuens för att samordna amanuensundervisningen inom medicin med särskilt fokus på morfologi, framförallt anatomi och histologi.Publiceringsdatum2026-02-10Dina arbetsuppgifter
Som förste amanuens i morfologi arbetar du med att:
• Planera och samordna amanuensledd undervisning i samarbete med ansvariga för amanuensverksamheten vid läkarprogrammet och kursledningar på stadium I.
• Kommunicera med ansvariga för amanuensverksamheten samt kursledningar på stadium I för att säkerställa att den amanuensledda undervisningen följer kursmål och examinationer.
• Med stöd av pedagogisk utvecklare handleda amanuenser på stadium I.
• Medverka i utvecklingen av undervisningsmaterialet.
• Ha en övergripande förståelse för amanuensundervisningens innehåll, vilket inkluderar att ha kännedom om visualiseringsbordet för 3D-modellering samt anatomiprogrammet "Complete Anatomy".
Uppdraget kräver ett pedagogiskt intresse samt god förmåga att samarbeta med både studenter och lärare. Vid sidan av uppdraget som försteamanuens förväntas amanuensen bedriva egna studier.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till grundläggande högskoleutbildning (se HF 5 kap. 8-12 §) och att du studerar på läkarprogrammet vid Örebro universitet.
För att bli aktuell som försteamanuens i morfologi måste du också ha följande kvalifikationer vara uppfyllda:
• Godkända examinationer i Medicinsk temakurs 4.
• Vid ansökningstillfället vara antagen lägst på Medicinsk temakurs 6.
• Möjlighet att medverka på introduktionsdagarna för amanuenser 24-25/8, kl 17-19.
Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utbildnings- och studentfrågor. Tidigare undervisningserfarenhet och erfarenhet av ledarskap, särskilt inom amanuensverksamheten, är meriterande. Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta självständigt, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad och kan prioritera bland arbetsuppgifter.
Information
Anställningen är 10%, under 10 månader. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Isak Demirel, enhetschef, 019-30 34 72, isak.demirel@oru.se
eller Simon Golowin, ansvarig för amanuensverksamheten inom kliniska färdigheter, simon.golowin@regionorebrolan.se
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-03-16. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.
Lönesättning enligt lönestege.
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
