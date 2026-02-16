Försteamanuens i grundutbildning, inom ämnesområdet obduktion
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Arbetsgruppen består av obduktionstekniker, läkare och andra amanuenser.
Vid arbetsplatsen utförs klinisk obduktionsverksamhet; fastställande av dödsorsak.
Vi strävar efter att skapa en miljö som främjar utveckling och är stimulerande för alla anställda.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.
Med en anställning som amanuens får du som student en möjlighet att förena studier med arbete för att komplettera dina teoretiska kunskaper med praktisk arbetslivserfarenhet inom akademin.
Läs mer på universitets webbplats om att
Som amanuens jobbar du med att fastställa dödsorsak och undersöka sjukdomar och andra förändringar. Dina arbetsuppgifter inom rollen kan variera, men du måste studera vid den fakultet där arbetet ska bedrivas och arbetsuppgifterna ska ge en inblick i den akademiska världen.
Försteamanuensen har i uppdrag att leda amanuensgruppen, ansvara för att organisera undervisningsobduktionerna och planera upplärningen av nya amanuenser.
I detta arbeta ingår det att visa praktiskt hur en obduktion utförs för studenter på läkarprogrammet termin 4, allt från organuttag till dissektion ner på detaljnivå. Därutöver krävs en värdering av fynden och en syntes, så att adekvata slutsatser om sjukdomsförlopp och dödsorsaker ska kunna dras.
Efter avslutad undervisning ska amanuensen, i samråd med aktuell ansvarig läkare, formulera ett utlåtande som begripligt och adekvat redogör för de gjorda fynden.
Material ska också ha tillvaratagits för mikroskopisk analys - även detta i samförstånd med ansvarig läkare.
Arbetstiden kommer vara förlagd under dagtid.Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Du bedriver aktiva studier på läkarprogrammet vid Medicinska fakulteten i Lund
- Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i så väl tal som skrift.
- Du har tenterat och klarat av kursen i patologi
- God samarbetsförmåga
- God kommunikationsförmåga
Meriterande för anställningen är:
- Om du har varit amanuens tidigareÖvrig information
Anställningen är tidsbegränsad på 5 % under sex månader med önskad start så snart som möjligt, eller enligt överenskommelse.
Anställningen får inte påverka amanuensens studier negativt och får inte kombineras med andra anställningar. Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (SFS 2017:284), 5 kap 8-12 §§.
Anställningen omfattas av arbetstidsavtalet för lärare.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV.
Välkommen med din ansökan!
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
