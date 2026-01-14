Förste socialsekreterare till utredningsenheten
2026-01-14
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Halmstad? Som 1:e socialsekreterare på Utredningsenheten får du möjlighet att skapa och forma ett nytt team.
Hos oss blir du en del av ett sammanhang där ditt ledarskap bidrar till att barn och ungdomar får rätt stöd i rätt tid - och där vi tillsammans utvecklar framtidens socialtjänst.Publiceringsdatum2026-01-14Arbetsuppgifter
I rollen som 1:e socialsekreterare är du en av fyra arbetsledare på Utredningsenheten, som leds av två enhetschefer. Du kommer att arbetsleda ett nyskapat team med engagerade socialsekreterare och socialrådgivare med olika kompetensområden, bland annat institutionsvård (HVB/SiS), nätverksarbete och komplexa utredningar. Här finns stort utrymme för nytänkande och kreativa lösningar.
Du har en central roll i det dagliga arbetet genom att vara en närvarande och tillgänglig arbetsledare - både i vardagliga beslut och i akuta situationer. Du ansvarar för att arbetet håller hög kvalitet och att barn och ungdomar får det stöd de behöver. I uppdraget ingår även att sätta dig in i avtal och upphandlingsprocesser för att säkerställa rätt vård.
Det innebär att du bland annat:
- Stödjer medarbetare i att säkerställa kvalitet i dokumentation enligt BBIC
- Är delaktig i introduktion av nya medarbetare tillsammans med dina 1:e kollegor
- Bidrar till en trygg, lärande och hållbar arbetsmiljö där medarbetarna kan växa
- Företräder Socialnämnden i rättsliga processer
- Samverkar aktivt med andra enheter för att skapa en välfungerande vårdkedja för barn och ungaKvalifikationer
För att lyckas i rollen behöver du:
- Socionomexamen
- B-körkort
- Gedigen erfarenhet av myndighetsutövning, utredningsarbete och HVB inom barn och unga
- Förståelse för arbetet, processerna, lagrum och av uppbyggnaden av utredningsarbetet.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- God datorvana
Vi söker dig som har en trygg och tydlig ledarstil, där du kan sätta riktning, skapa struktur och förmedla förväntningar på ett positivt sätt. Du behåller lugn och professionalism även i pressade situationer och anpassar ditt ledarskap efter olika behov. Du har ett tydligt barnperspektiv och ser det som självklart att barn ska vara delaktiga i sina ärenden utifrån ålder och mognad. Personliga kompetenser som krävs för att trivas och lyckas i rollen är:
- Nätverkande - Du bygger och underhåller relationer, både internt och externt, för att skapa samarbete och förtroende.
- Möjliggörande ledarskap - Du skapar förutsättningar för andra att lyckas genom att ge stöd, delegera och uppmuntra utveckling.
- Problemlösning - Du analyserar komplexa situationer och hittar hållbara lösningar som fungerar i praktiken.
- Operativt ledarskap - Du leder det dagliga arbetet, tar beslut och säkerställer att uppdraget genomförs med kvalitet.
- Planerande och strukturerande - Du organiserar arbetet, prioriterar och följer upp så att målen nås i tid.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en stödjande och närvarande chef, kollegor som hjälper varandra och ett gott arbetsklimat. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, hälsoinspiratörer, roliga aktiviteter via personalföreningen och en arbetsplats där vi värnar om lärande och utveckling. Här får du möjlighet att påverka och bidra till en verksamhet som gör verklig skillnad.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Varmt välkommen med din ansökan
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
