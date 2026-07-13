Förste socialsekreterare till placeringsenhet i Socialförvaltningen Nordost
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-07-13
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Om jobbet
Nu söker vi en förste socialsekreterare då vår nuvarande ska ta nästa kliv och bli enhetschef.
Vill du få möjligheten att arbeta på Placering 1? En enhet med stort engagemang för vårt uppdrag: att säkerställa trygg, rättssäker och kvalitativ vård för familjehemsplacerade barn och unga.
Hos oss blir du en del av en arbetsledningsgrupp med stark yrkesstolthet, god sammanhållning och hög kompetens. Du arbetar tätt tillsammans med övriga förste socialsekreterare på både din egen enhet och på Familjehemsenheten i Hjällbo, vilket ger ett stabilt och erfaret kollegialt stöd. Din roll är central för att skapa struktur, arbetsro och ett professionellt hållande i det dagliga arbetet.
Du leder en grupp om fyra till fem barnsekreterare genom metodhandledning, ärendegenomgångar och löpande operativt stöd, både i grupp och individuellt. Du är aktiv i att utveckla arbetssätt, kvalitet och rättssäkerhet på enheten. Tjänsten innebär att du företräder nämnden i domstol, samverkar med andra enheter och bidrar i stadens gemensamma utvecklingsarbete.
Vi arbetar med Signs of Safety, LÖSA och BBIC, och du erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling samt processhandledning. Nordöstra Göteborg är en dynamisk del av staden med stort behov av stabilitet, tydlighet och professionellt ledarskap. Vi söker en person som vill vara närvarande i vardagen, som gillar komplexiteten i uppdraget och som bidrar till en trygg och lärande arbetsmiljö.
Förvaltningen jobbar aktivt med arbetstidsinnovationer och enheten kommer från hösten att ingå i projektet 4-dayweek.Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen samt gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Du behöver också ha mycket god kunskap om BBIC och en trygg förståelse för ärendeprocesser. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbetsledande funktion eller handledning av kollegor. Vi ser det också som meriterande om du har erfarenhet av Treserva och att du har förtrogenhet med Signs of Safety eller andra strukturerade arbetsmetoder.
Du som söker behöver ha förmåga att ge tydlig, pedagogisk och praktiskt användbar handledning och kan omsätta kunskap till konkreta steg i ärendearbetet. Du lyssnar in, sätter ord på bedömningar och skapar förståelse. Du har en hög integritet och en trygg, varm och professionell framtoning. I rollen behöver du också ha förmåga att prioritera, strukturera och skapa arbetsro även i komplexa ärenden.
Vi söker en ledare som:
• Skapar trygghet genom närvaro.
• Är nyfiken, utforskande och tydlig i sina bedömningar.
• Arbetar utvecklande med sin grupp och ger stöd till både erfarna och nya handläggare.
• Tar ansvar för kvalitet och rättssäkerhet.
• Ser relationellt ledarskap som grunden för allt annat.
Hos oss får du:
• En arbetsplats med engagerade kollegor och stark yrkeskompetens.
• Regelbunden processhandledning.
• Möjlighet att aktivt forma arbetssätt och bidra till kvalitetsutveckling.
• Utvecklingsmöjligheter inom både ledarskap och metod.
• Ett uppdrag där du gör skillnad – på riktigt.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Välkommen med din ansökan!Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Jobbnummer
10000482