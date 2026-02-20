Förste socialsekreterare till mottagningsgruppen barn och unga
Kungsbacka Kommun / Socialsekreterarjobb / Kungsbacka Visa alla socialsekreterarjobb i Kungsbacka
2026-02-20
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungsbacka Kommun i Kungsbacka
, Göteborg
, Halmstad
, Laholm
, Hylte
eller i hela Sverige
Är du redo att ta nästa steg och vara med och driva utvecklingen framåt inom första linjen? En av våra medarbetare har gått vidare till ett nytt uppdrag inom första linjen och därför söker vi nu en ny kollega.
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga och som vill vara med och utveckla och stärka vårt arbete vidare.
Vi arbetar nu med förändringar för att säkerställa att vi kan fortsätta erbjuda god hjälp och stöd till våra medborgare. Exempel på förändringar är införandet av första och andra linjens socialtjänst för att bättre kunna hantera olika typer av ärenden och ge mer skräddarsydd service. Dessutom utökar vi personalgrupper för att stärka vår kapacitet. Vi arbetar också med minskning av trösklar för att göra våra tjänster mer tillgängliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där ditt engagemang och din kompetens verkligen gör skillnad. Varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som förste socialsekreterare hos oss
Som 1:e socialsekreterare ansvarar du för att leda och fördela det dagliga arbetet i gruppen. I din roll förväntas du vara ett nära och tillgängligt stöd som arbetsleder gruppen utifrån gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner, coachar och ger metodhandledning både i grupp och enskilt. Att upprätthålla rättssäkerheten är centralt för vårt uppdrag. I uppdraget ingår att hålla dig uppdaterad på forskning, lagstiftning och direktiv samt att ansvara för att implementera det i det dagliga arbetet.
I ditt uppdrag ingår att representera enheten i vissa samverkansgrupper. Det är av största vikt att du ser fördelarna med en god samverkan både internt och externt och har förmågan att föra den framåt, då samverkan med kollegor på andra linjen och viktiga externa aktörer är avgörande för en fungerande verksamhet. Du behöver ha ett ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som 1:e socialsekreterare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.
Du ingår i arbetsledningen på enheten, och har gott stöd av övriga kollegor och chefer. Du ingår även i ett nätverk av förvaltningens andra arbetsledare. Tillsammans arbetar vi tätt för att möta behoven hos dom vi är till för och vi hjälps åt med de utmaningar som uppkommer. Införandet av första och andra linjens socialtjänst är nytt och under utveckling varför innehållet i arbetsbeskrivningen kan komma att förändras över tid, utifrån att vi har en ambition att skapa en behovsstyrd första linjens socialtjänst. Du förväntas ta en aktiv roll i utvecklingsarbetet på enheten och över enhetsgränserna.Publiceringsdatum2026-02-20Profil
Du är en trygg och professionell person i din yrkesroll som agerar i enlighet med fattade beslut. Du arbetar strukturerat, självständigt och effektivt, prioriterar väl och ser till att arbetet slutförs och följs upp. Du hanterar stress och högt tempo med bibehållet lugn, kan balansera olika krav och fatta välgrundade beslut även under tidspress.
Du är lyhörd, tillmötesgående och har en god samarbetsförmåga. Du bidrar till goda relationer och samverkar väl både internt och externt. Som kommunikativ och pedagogisk uttrycker du dig väl på svenska i tal och skrift.
Du är nyfiken och utvecklingsinriktad, ser möjligheter i förändring och tar initiativ till nya angreppssätt. Du har förståelse för att arbeta i en politiskt styrd organisation. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
- har socionomexamen
- har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning barn och unga
- B-körkort
Det är meriterande:
- om du har relevant erfarenhet av arbetsledning
Läs gärna mer om oss
Inom förvaltningen omformar vi oss och har skapat en ny enhet som trädde i kraft den 15 september, Förebyggandeenheten barn och unga. Enheten består av tre grupper; förebyggandeteamet, mottagningsgrupp barn och unga och öppenvårdsgrupp barn och unga. Enheten utgör en del av första linjens socialtjänst barn och unga, och leds av två enhetschefer. Det är ett nytt arbetssätt med syftet att stötta kommunens barn och familjer på ett tidigare mer samordnat och effektivt sätt. På enheten finns ett gott kollegialt stöd och ett välkomnande klimat där vi samarbetar och hjälper varandra.
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med tillsättning 1 september eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du:
- Vara med och driva arbetet med förflyttning mot ett mer förebyggande och tillgängligt socialt arbete utifrån den nya socialtjänstlagen som snart träder i kraft!
- Möjlighet att arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där ditt engagemang och din kompetens gör skillnad och där du kan påverka
- - Ett utvecklande arbete där du tillsammans med andra är med och stöttar barn, ungdomar och deras familjer utifrån deras behov
- Ett omväxlande och roligt arbete med engagerade arbetsgrupper i både första och andra linjens socialtjänst där det finns blandad erfarenhet och hög kompetens inom området
- Regelbunden extern handledning
Det tar endast 20 minuter med pendeln från Göteborg och stadshuset ligger placerat i Kungsbacka, mitt emot centralstationen. Arbetstiden spenderas både i stadshuset och i våra lokaler på Nygatan 17 i centrala Kungsbacka.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 8 mars. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Inför rekryteringsarbetet har Kungsbacka kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter eller liknande. Ersättning
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/114". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Kontakt
Ira Svedhage Tufekcic, enhetschef 0300-837443 Jobbnummer
9755409