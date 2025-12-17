Förste socialsekreterare till Mottag Vuxen (vikariat)
2025-12-17
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Läs mer om socialförvaltningen här: https://www.botkyrka.se/dinbastaarbetsplats
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vi söker en förste socialsekreterare till Mottag Vuxen för ett tidsbegränsat vikariat på ett år med möjlighet till förlängning.
På Mottag Vuxen tar vi emot personer i utsatta situationer och ser till att de snabbt får rätt stöd. Vi arbetar med förhandsbedömningar, akuta insatser och utredningar inom beroende, psykisk ohälsa, socialpsykiatri, kriminalitet och grundutredningar i ekonomiskt bistånd. Som förste socialsekreterare är du en central del i det operativa arbetet och ansvarar för att handläggningen är effektiv och rättssäker.
I rollen vägleder du socialsekreterare i deras ärenden och ger handläggningsstöd vid förhandsbedömningar och i mer komplexa utredningar. Du leder det dagliga operativa arbetet genom att planera och hålla i ärendedragningar samt ge stöd i svåra eller känsliga möten. Du säkerställer att rutiner och lagstiftning följs och bidrar till att utveckla arbetssätt genom att följa upp processer och stödja implementeringen av nya metoder.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att
• ge metod- och handläggningsstöd inom beroende, psykisk ohälsa, avhopp och kriminalitet
• stödja grundutredningar inom ekonomiskt bistånd
• introducera nya medarbetare i arbetssätt och rutiner
• stödja i svåra eller känsliga möten
• utveckla och implementera metoder för målgruppen
• samverka med andra myndigheter, aktörer och interna enheter
• fördela inkommande ärenden och arbetsuppgifter.
Som förste socialsekreterare arbetar du i nära samarbete med enhetens övriga förste socialsekreterare och enhetscheferna. Tillsammans verkar ni för att skapa en stabil och sammanhållen handläggning där kvalitet och rättssäkerhet står i fokus.
Vi erbjuder dig
Enheten Mottag Vuxen består av 15 socialsekreterare, en FUT-utredare, tre förste socialsekreterare, tre administratörer och två enhetschefer. Vi arbetar nära varandra och samverkar både inom enheten, med övriga delar av socialförvaltningen och med externa aktörer samt myndigheter. Genom att ta tillvara varandras specialistkunskaper utvecklar vi en bred kompetens som bidrar till ett professionellt och tryggt mottagande för våra medborgare. Vårt arbetssätt präglas av öppenhet, omtanke och laganda, där vi stöttar och utvecklar verksamheten tillsammans.
Som förste socialsekreterare får du extern handledning tillsammans med kollegor från andra enheter och kontinuerligt ledarskapsstöd och kompetensutveckling i samverkan med socialdirektören. Du har även möjlighet till flexibla arbetsarrangemang och distansarbete i vissa delar av arbetet när verksamheten tillåter det.
Du som söker till oss
Du har socionomexamen eller annan likvärdig examen inom socialt arbete. Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom beroende, psykisk ohälsa, socialpsykiatri eller avhopp och kriminalitet. Du har arbetat enligt Socialtjänstlagen och Offentlighets- och sekretesslagen.
Övriga krav för rollen:
• Erfarenhet av att tillämpa Lagen om vård av missbrukare (LVM) och Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
• Erfarenhet av handläggning av ekonomiskt bistånd.
• Erfarenhet av dokumentation inom socialtjänstens verksamhetssystem.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta som förste socialsekreterare eller i annan ledande roll.
• Erfarenhet av arbete inom Botkyrka kommun med målgruppen beroende, psykisk ohälsa och kriminalitet.
• Erfarenhet av verksamhetssystemet Lifecare.
• Kunskap om närliggande lagstiftning som HSL och LSS.
Som förste socialsekreterare behöver du vara samarbetsorienterad och övertygande i ditt stöd till socialsekreterarna. Du lyssnar in deras behov, hjälper dem att strukturera sina ärenden och tydliggör bedömningar när underlaget är komplext. I möten med både kollegor och externa aktörer kan du beskriva sakläget på ett sätt som skapar förståelse och ger riktning. Din förmåga att argumentera sakligt gör att du kan vägleda i svåra beslut och säkerställa en enhetlig handläggning.
Rollen kräver att du arbetar strukturerat och kan hålla ordning även när ärendeflödet är högt. Du följer upp rutiner, gör prioriteringar som håller över tid och ger stöd när tempot blir pressat. I situationer där det uppstår osäkerhet eller tidspress behåller du stabilitet och säkerställer att besluten vilar på lagstiftning och fakta. Din förmåga att stå stadigt bidrar till trygghet i både gruppen och handläggningsprocessen.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Månadslön
Månadslön Så ansöker du
Botkyrka kommun
Per Klint per.klint@botkyrka.se
