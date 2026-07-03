Förste socialsekreterare till Familjehemsenheten
Halmstads Kommun / Socialsekreterarjobb / Halmstad Visa alla socialsekreterarjobb i Halmstad
2026-07-03
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Vi söker inte den som har alla svar. Vi söker den som får andra att hitta dem.
Det finns många som kan handläggning.
Det finns många som kan lagstiftning.
Det finns också många som kan arbetsleda.
Men vi söker dig som kan allt det där och samtidigt får människor omkring dig att växa.
På Familjehemsenheten handlar uppdraget om mycket mer än att hålla ihop processer och säkerställa kvalitet. Det handlar om att finnas nära kollegorna när ärendena blir svåra, hjälpa dem att se nästa steg och skapa trygghet i ett arbete där besluten ibland förändrar ett barns liv. Det blir därför viktigt att både hålla ihop och hålla om våra kollegor och ärenden.
Hos oss blir du en viktig del av ett team som arbetar med familjehemsvård för barn och unga. Vi tror på samarbete, prestigelöshet och att de bästa lösningarna sällan skapas av en person ensam.
Vi ställer höga krav på kvalitet. Men vi tycker också att arbetsglädje, humor och ett varmt bemötande hör hemma på jobbet.Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Som förste socialsekreterare är du den som hjälper verksamheten att hålla kursen när vardagen är som mest intensiv.
Du finns nära handläggarna, stöttar i komplexa ärenden och bidrar till att utveckla både människor och arbetssätt. Ibland handlar det om juridik. Ibland om struktur. Ofta om att ställa rätt frågor snarare än att ha alla svar.
Hos oss kommer du bland annat att:
coacha och stötta handläggare i arbetet med rekrytering, utredning, matchning och handledning av familjehem vara ett kvalificerat stöd i komplexa ärenden och bidra med juridiska och sociala bedömningar samverka med kollegor, andra förste socialsekreterare och externa aktörer för att säkerställa barnets bästa delta i utvecklingsarbete och fortsätta förbättra våra arbetssätt.
Du kommer till en arbetsgrupp med stor erfarenhet och hög kompetens där vi gärna delar med oss av kunskap, stöttar varandra och firar framgångar tillsammans.
Dina erfarenheter
Vi tror att du känner igen dig i det här:
Du har en socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning.
Du har erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, gärna inom barn och unga.
Du känner dig trygg i lagstiftningen och vet hur den omsätts i praktiken.
Du uttrycker dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt.
Du har arbetat med familjehemsvård
Det är extra meriterande om du haft en ledande eller coachande roll tidigare.
Vem du är
Vi söker inte den som alltid har snabbast svar.
Vi söker den som får andra att våga tänka ett varv till.
Du bygger förtroende utan att ta över.
Du ger stöd utan att ta ifrån andra ansvaret.
Du vågar utmana när det behövs och uppmuntra när det behövs ännu mer.
Du är strukturerad, lösningsorienterad och håller huvudet kallt även när många frågor behöver hanteras samtidigt.
Och även om uppdraget är allvarligt tror du, precis som vi, att ett gott samarbete ofta börjar med ett vänligt bemötande och ibland ett riktigt bra skratt.
Vad vi erbjuder
Vi tror att människor utvecklas bäst när de känner både trygghet och förtroende.
Hos oss får du därför:
en närvarande chef som finns som stöd kunniga och hjälpsamma kollegor regelbunden handledning och goda möjligheter till kompetensutveckling möjlighet att påverka hur verksamheten utvecklas ett arbete där du ser resultatet av det du gör.
Och ja...
Kaffet finns här också.
Men det är människorna som gör att de flesta väljer att stanna.
Om du bor på annan ort och överväger att pendla till din nya arbetsplats så har Halmstad goda tågförbindelser, från norr, söder och öster. Våra lokaler ligger i centrala Halmstad och är bara en sju minuters promenad från centralen.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Halmstad.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan digitalt.
Intervjuer kommer att hållas den 19 augusti.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Innan anställning behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enligt gällande bestämmelser.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Halmstads kommun erbjuder friskvårdsbidrag och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
Nyfiken?
Skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas att nästa kollega vi lär känna är du.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt – såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Barn och ungdom (SO) Kontakt
Jenny Sparf, Vision 0738-665635 Jobbnummer
9991521