Förste socialsekreterare till enheten utredning vuxen 1
2025-10-02
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du vara med och stärka socialtjänstens arbete för vuxna med beroendeproblematik och psykisk ohälsa?
Som förste socialsekreterare på Utredning vuxen 1 leder du en erfaren grupp socialsekreterare och bidrar till att höja kvaliteten och utveckla verksamheten framåt.
Du bidrar till verksamhetens utveckling genom kontinuerlig handledning, gemensamma ärendegenomgångar och stöd i metodfrågor. Du säkerställer att socialsekreterarnas arbete bedrivs i enlighet med riktlinjer och den nya socialtjänstlagen. Du driver implementeringen av Signs of Safety och handleder gruppen för att stärka kvaliteten i riskbedömningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
- ge stöd till socialsekreterarna i enskilda ärenden
- säkerställa kvalitet och likvärdiga bedömningar i gruppens arbete
- utveckla och implementera metoder för målgruppen vuxna med beroende och psykisk ohälsa
- samverka med andra myndigheter och aktörer inom vård- och omsorgsförvaltningen
- bidra till långsiktig verksamhetsförbättring genom initiativ i ledningsgruppen.
Som förste socialsekreterare är du en viktig del av enhetens ledning, där du samarbetar med de två förste socialsekreterarna på Utredning vuxen 2 för att stärka arbetsledarskapet, dela erfarenheter och nå gemensamma mål för verksamheten.
Vi erbjuder dig
Utredning vuxen 1 består av 12 socialsekreterare och en administratör. Gruppen är trygg i sina roller och nyfiken på utveckling. Här finns ett inkluderande arbetsklimat med kollegialt stöd, erfarenhetsutbyte och fokus på klienternas behov. Enheten leds av en nära och tydlig chef som skapar förutsättningar för delaktighet och förnyelse.
Som förste socialsekreterare får du introduktion och blir en del av ett arbetsledarnätverk tillsammans med de två förste på Utredning vuxen 2. Det ger möjlighet till kontinuerligt erfarenhetsutbyte, gemensam kompetensutveckling och nära kollegialt stöd i vardagen. Du får även extern handledning och kompetensutveckling inom bland annat Signs of Safety. När verksamheten tillåter, är det möjligt för distansarbete.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har socionomexamen och flera års dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning som socialsekreterare.
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av myndighetsutövning med vuxna med beroendeproblematik och psykisk ohälsa.
- Erfarenhet av att handleda i LVM-processer.
Erfarenhet av arbetsledande roll inom socialtjänsten
- Erfarenhet av att arbeta med signs of saftey.
- Kunskap i ASI för att kartlägga beroendeproblematik.
- Kunskap i MI för att motivera klienter till förändring genom samtal.
Som förste socialsekreterare är du strukturerad och kan planera, prioritera och följa upp flera processer samtidigt.
Det krävs när du leder gruppens arbete, fördelar uppdrag och ser till att ärenden följer lagstiftning och rutiner. För att hitta vägarna framåt i komplexa ärenden är du lösningsorienterad, vilket är viktigt när du vägleder socialsekreterarna och utvecklar arbetssätt och metoder.
Du är samarbetsorienterad och bygger relationer genom tydlig kommunikation och närvaro i vardagen. Det stärker även samsynen i ledningsgruppen och bidrar till enhetens långsiktiga utveckling. Din förmåga att samverka med andra aktörer inom vård- och omsorgsförvaltningen bidrar till hållbara lösningar.
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll
