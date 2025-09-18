Förste socialsekreterare till ekonomiskt bistånd 3 (vikariat)
2025-09-18
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Socialförvaltningen ger stöd till Botkyrkaborna och ansvarar för myndighetsutövning, i första hand enligt socialtjänstlagen. Stödet är både för individ och närstående. Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn, unga och vuxna i behov av stöd enligt sociallagstiftningen. Vi är ungefär 500 medarbetare som med styrkebaserade arbetssätt ger stöd till Botkyrkaborna på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du göra verklig skillnad i människors liv och samtidigt ta nästa steg i din karriär? Då kan rollen som socialsekreterare på Ekonomiskt bistånd 3 vara rätt för dig.
Vi arbetar för att människor i utsatta situationer snabbt får rätt stöd och för att samhällets resurser används på ett hållbart och effektivt sätt. Som förste socialsekreterare leder du teamets operativa arbete genom att coacha och vägleda socialsekreterarna i deras utredningar. Du planerar och genomför regelbundna ärendedragningar, ger stöd och tar en mer aktiv roll i de mer komplexa ärendena.
Du utvecklar arbetssätt genom att analysera rutiner, införa nya processer och ta tillvara kollegors erfarenheter. Genom uppföljning och dokumentation säkerställer du att handläggningen alltid är effektiv, rättssäker och håller hög kvalitet. Genom nära samverkan med andra enheter, förste socialsekreterare och arbetsledare driver du verksamhetens utveckling genom att samordna insatser, dela kunskap och främja ett effektivt och konstruktivt samarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
säkerställa så att beviljade insatser används effektivt
introducera nya medarbetare
medverka som stöd i svåra möten
hjälpa medarbetare att prioritera vid hög arbetsbelastning
utveckla medarbetarnas självständighet för att stärka ett hållbart socialt arbete
Genom nära samarbete med våra samarbetspartners skapar vi långsiktiga och hållbara lösningar som ger Botkyrkaborna rätt stöd i rätt tid och bidrar till ett tryggare och mer inkluderande samhälle.
Vi erbjuder dig
Vår arbetsmiljö präglas av öppenhet, laganda och omtanke. Vi värnar om varandra, utvecklas tillsammans och firar framgångar som ett lag. Det är med stolthet vi kan säga att vi blivit utsedda till Förvaltningens arbetsplats 2025 - en utmärkelse som speglar vår starka kultur och vårt gemensamma driv. Hos oss kliver du in i en arbetsvardag där engagemang, gemenskap och stöd är en självklar del av kulturen. Vår arbetsplats består av cirka 50 medarbetare, fördelade på tre enheter som arbetar tätt tillsammans, med enhetschefer, förste socialsekreterare och socialsekreterare som tillsammans driver verksamheten framåt. Vi samarbetar nära både inom enheten och med andra verksamheter för att ge bästa möjliga stöd till våra klienter.
Som förste socialsekreterare tar du nästa steg i din karriär och utvecklar både ditt ledarskap och din specialistkunskap inom socialt arbete. Vi erbjuder flexibla arbetsarrangemang och tillämpar årsarbetstid för att underlätta balansen mellan arbete och privatliv. Vi prioriterar kompetensutveckling, bland annat genom extern handledning tillsammans med övriga förste socialsekreterare på vuxenspåret, samt löpande ledarskapsutveckling i nära samverkan med socialdirektören.
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en socionomexamen eller en akademisk examen inom socialt arbete som inkluderar högskolepoäng i socialrätt och socialt arbete. Du har flera års praktisk arbetslivserfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd.
Övriga krav för tjänsten:
- Du har erfarenhet av att kommunicera professionellt på svenska, både muntligt och skriftligt, eftersom arbetet omfattar dokumentation, administration och kontakt med medborgare och myndigheter.
Meriterande:
- Tidigare erfarenhet som förste socialsekreterare eller annan ledarroll.
- Erfarenhet av systemet Lifecare.
Vi söker dig som vill ta en ledande roll och coacha dina kollegor i det dagliga arbetet. Som förebild visar du hur samarbete och engagemang skapar bästa möjliga resultat för botkyrkaborna. Du strukturerar och organiserar arbetet, följer upp ärenden noggrant och ser till att teamets processer och rutiner fungerar effektivt.
Genom ditt lyhörda och respektfulla förhållningssätt bygger du förtroendefulla relationer med både medarbetare och externa aktörer. Din trygghet och erfarenhet skapar stabilitet i teamet och bidrar till ett långsiktigt hållbart socialt arbete. På så sätt ger du dina kollegor bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sina uppdrag.
Välkommen in med din ansökan!
För tjänster på Socialförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här:
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet.
