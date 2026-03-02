Förste socialsekreterare till ekonomiskt bistånd
I skärgårdsstaden Oxelösund får du nära till boende, arbete, kommunikation, service, natur och hav. Kommunen som ligger strategiskt i östra Sörmland, har 12 000 invånare och ett rikt kultur- och föreningsliv. Dryga timmen upp till Stockholm och strax under timmen ner till Norrköping, det är inte heller långt till regionens flygplats, E4:an och järnvägen.
Oxelösunds kommun är en liten kommun som vill mycket. Vi är nyfikna och vågar hitta på nya lösningar, tänka stora tankar och komma med spännande idéer. För att lyckas jobbar vi nära varandra. Vi samarbetar och jobbar mot ett gemensamt mål; att ge alla som bor här de bästa förutsättningarna för ett gott liv. Att vi har nära till varandra märks bland annat genom att vi hjälps åt och tar vara på varandras styrkor. Att förvaltningar och verksamheter är nära gör också att det aldrig är långt mellan medarbetare och chef. Vilket i sin tur leder till att vi har korta beslutsvägar och får mycket gjort.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Vill du vara med och leda och utveckla framtidens ekonomiska bistånd?
Nu har du chansen att ta en nyckelroll i vår verksamhet. Vår nuvarande förste socialsekreterare går vidare inom kommunen och vi söker nu dig som vill vara med och fortsätta utveckla enheten för ekonomiskt bistånd tillsammans med ett engagerat och kompetent team.
En roll med verklig påverkan
Som förste socialsekreterare är du en central och drivande kraft i det dagliga arbetet. Du är länken mellan enhetschef och arbetsgrupp och har en avgörande roll i att skapa struktur, kvalitet och arbetsro. Med ditt helhetsperspektiv samordnar och kvalitetssäkrar du verksamheten så att vi arbetar rättssäkert, effektivt och i linje med lagstiftning och verksamhetens mål.
Du har inget formellt personalansvar men ditt ledarskap gör skillnad varje dag. Genom stabilitet, tydlighet och ett professionellt bemötande skapar du trygghet för både kollegor och de personer vi är till för. Du driver kvalitet och utveckling
I rollen ansvarar du för att:
• Ta fram underlag för ärendegranskning.
• Leda dialoger kring kvalitet och rättssäkerhet.
• Sprida aktuell kunskap om lagstiftning och rättspraxis
• Följa utvecklingen inom området genom aktiv omvärldsbevakning.
• Bidra till verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.
• Representera enheten i samverkansforum och bygga starka samarbeten.
Det här är en roll för dig som vill kombinera operativ närvaro med strategiskt tänkande och som motiveras av att se både kollegor och verksamhet växa.
Ett engagerat team med stark gemenskap
På enheten arbetar sex socialsekreterare två inom mottagning och fyra som utreder löpande ekonomiskt bistånd. Tillsammans med enhetschef bildar ni en stabil och samarbetsinriktad arbetsgrupp där vi stöttar varandra och delar kunskap.
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod mod att tänka nytt, prova nya arbetssätt och utvecklas tillsammans. Vi värdesätter gemenskap, tillit och en kultur där det är högt i tak.Kvalifikationer
Är det dig vi söker?
Vi söker dig som:
• Har socionomexamen.
• Har minst två års dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning.
• Är trygg i din yrkesroll och har god analytisk förmåga.
• Arbetar strukturerat och har ett starkt kvalitets- och rättssäkerhetsfokus.
• Är tydlig i din kommunikation och skapar förtroendefulla relationer.
• Har förmåga att coacha och stödja kollegor.
Erfarenhet av arbetsledning är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid din erfarenhet, ditt engagemang och dina personliga egenskaper. Här får du möjlighet att ta ett tydligt ledarskap, påverka utvecklingen och göra verklig skillnad varje dag.
Urval sker löpande varmt välkommen med din ansökan redan idag.
ÖVRIGT
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Då Oxelösunds kommun ingår i finskt förvaltningsområde ser vi gärna sökande med kunskaper i finska. Andra språkkunskaper utöver svenska och engelska ses också som positivt.
Den som erbjuds tjänst inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Oxelösunds kommun ska visa upp utdrag ur sitt belastningsregister.
Ett sådant utdrag behöver beställas av personen själv, via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/.
