Förste socialsekreterare till Barn och unga
2026-02-27
Välkommen till Aneby kommun
Aneby kommun är en värderingsstyrd arbetsgivare som präglas av öppenhet, utveckling och ansvar. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats och en förebild inom offentlig sektor, där engagemang och stolthet genomsyrar verksamheten.
Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa trygghet, kvalitet och hållbar utveckling för invånare, brukare, elever och medarbetare. Genom tillit, delaktighet och kontinuerligt lärande bygger vi en kultur där alla bidrar till att förverkliga kommunens uppdrag, idag och för framtiden.
På Myndighetsenheten arbetar tre team; barn och unga, vuxen och bistånd, tätt tillsammans i moderna, trygga och ljusa lokaler mitt i Aneby. Här finns en kultur där vi stöttar varandra, delar kunskap och bidrar aktivt till verksamhetens utveckling. Vi erbjuder flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete, friskvård, extern handledning och en trivsam arbetsmiljö.
För att stärka vårt arbete inom barn och unga söker vi nu en Förste socialsekreterare som vill vara med och utveckla verksamheten.
Om rollen som Förste socialsekreterare
Rollen som Förste socialsekreterare innebär ett arbetsledande ansvar för mottagnings- och utredningsgruppen, samtidigt som du själv arbetar med utredningar och uppföljning enligt SoL och LVU. Du ingår i en liten och sammansvetsad grupp med fyra utredare och en mottagningssekreterare, där fokus ligger på god arbetsmiljö, stabilitet och kontinuerlig utveckling. I arbetslaget finns även familjehemssekreterare och placeringsuppföljare som du har nära samarbete med.
Hos oss arbetar du i ett team med stark sammanhållning och väl förankrade arbetssätt. Du får stöd av både enhetschef, kollegor och extern handledare. Vårt arbete präglas av professionalitet, gott bemötande och ett tydligt barn- och familjefokus. Vi lägger stor vikt vid att skapa delaktighet, kvalitet och hållbara lösningar för de barn och unga vi möter.
Just nu är vi mitt i ett spännande utvecklingsarbete kopplat till omställningen till en mer kunskapsbaserad, tillgänglig och förebyggande socialtjänst. Vi arbetar aktivt med SSPF-samverkan, vårt skolsociala team och det nya arbetssättet Familjefokus, samt utvecklar "En väg in" som är en gemensam mottagningsfunktion för hela socialtjänsten.
Vi söker dig som är socionom och har gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Du är trygg i ditt professionella omdöme och van att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. I rollen behöver du kunna hantera komplexa ärenden, göra kvalificerade bedömningar och möta barn, unga och familjer med respekt, lyhördhet och hög grad av professionalitet.
För att trivas och lyckas hos oss behöver du vara en person som bygger goda relationer, kan reflektera både självständigt och tillsammans med kollegor och som bidrar till ett gott arbetsklimat
Vi söker dig som har:
• Socionomexamen
• Yrkeslivserfarenhet av myndighetsutövning inom Barn och unga
• BBIC-utbildning/Handläggning med barnet i centrum
• God förmåga att dokumentera, analysera, utvärdera och fatta välgrundade beslut
• Empatisk förmåga och trygghet i yrkesutövandet, inklusive att kunna handleda kollegor
• B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Signs of Safety
• IRisk
• Verksamhetssystemet Combine
• Samverkan med skola och andra aktörer
I vår verksamhet möter du människor i olika situationer och sammanhang, vilket ställer höga krav på ett professionellt, respektfullt och stabilt bemötande. Du behöver kunna lyssna in olika perspektiv, samarbeta, och samtidigt vara självgående när uppgiften kräver det.Övrig information
Hos Aneby kommun erbjuds du mer än ett jobb, du blir en del av en arbetsplats som gör skillnad varje dag. Möjligheten att arbeta upp till 40 % på distans finns för dig som önskar det, vilket givetvis är frivilligt och kan planeras, förutsatt att arbetsuppgifter och arbetsmiljö inte påverkas negativt. Vi tror att olikheter berikar vår verksamhet och bidrar till ett bättre samhälle. Vi ser därför gärna sökande med olika erfarenheter och perspektiv, tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Innan anställning behöver du uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret, examensbevis samt medborgarskap eller arbetstillstånd.
Vi ser fram emot din ansökan!
