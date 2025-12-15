Förste socialsekreterare till Barn och familj
2025-12-15
Ref: 20252891 Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som förste socialsekreterare kommer du att ge stöd och handledning till såväl nya som erfarna socialsekreterare i det dagliga arbetet. Det huvudsakliga uppdraget för förste socialsekreterare är att ge ärendehandledning och metodhandledning, såväl enskilt som i grupp. I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad på ny forskning, lagstiftning och direktiv samt att ansvara för att detta implementeras i det vardagliga operativa arbetet. Du är delaktig i att skapa och upprätthålla rutiner och fungerande processer i det dagliga arbetet. I nära samarbete med sektionschefen och sektionens seniorhandläggare, som stöttar i det praktiska arbetet, kommer du att följa upp socialsekreterarnas utveckling och vidare behov, enhetens mål och resultat samt driva enhetens utveckling framåt.
Som förste socialsekreterare kommer du att:
• Fungera som sakkunnig och stötta socialsekreterarna i det dagliga arbetet med målet att de ska kunna arbeta självständigt
• Utgöra ett känslomässigt stöd och bollplank i de olika situationer som medarbetarna kan hamna i inom ramen för sin roll som socialsekreterare
• Ansvara för granskning av handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer, med barnets eller den unges bästa i beaktande
• Läsa skriftliga underlag och ge feedback
• Fånga upp och driva förbättringsförslag
• Delta i utveckling av verksamheten
• Upprätthålla metoder och bedömningsinstrument så att dessa används i den dagliga handläggningen
• Företräda verksamheten i stadsövergripande projekt
• Vara delaktig i att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom samt har flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen gällande barn och unga. Du har således mycket goda kunskaper gällande aktuell lagstiftning och handläggning av barn, unga och deras familjer samt goda kunskaper om och erfarenhet av BBIC. Vi vill även att du har tidigare erfarenhet av att driva kvalitetsarbete. Det är meritande om du har erfarenhet av samverkan med såväl interna som externa parter samt vana av att tala inför och föra fram budskap till grupper.
Eftersom arbetet innebär mycket dokumentation ställs höga krav på din administrativa förmåga samt förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Tjänsten som förste socialsekreterare ställer även krav på att du har god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete samt se till att uppgifter görs och återkopplas i rätt tid.
I det dagliga arbetet som förste socialsekreterare bär du stort ansvar i att sätta tonen för bemötandet av de familjer vi möter, med barnets eller den ungas bästa i fokus. Du är kommunikativ, tydlig, lyhörd och ödmjuk i din roll, och har förmåga att formulera information eller budskap så att alla förstår. Vidare är du trygg och stabil i dig själv och i ditt arbete. Du behåller lugnet och har förmåga att hålla rätt fokus även i pressade och komplexa situationer.
Som person ser vi att du har god förmåga att coacha, motivera och utmana medarbetare till att utvecklas i arbetet. Vidare ser vi även att du har lätt för att anpassa dig efter olika personer och situationer, samt att du kan möta varje medarbetare på dennes nivå och efter dennes behov av stöd och handledning i arbetet.
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden. Dessa områden är insats och utredning. Inom avdelning utredning söker vi nu en förste socialsekreterare till vårt kontor på Von Troils väg 1 till en av våra utredningsgrupper för miljöärenden. Du kommer arbeta i sektion Norr Öster 1 som ingår i Enhet Barn och Familj Norr Öster. Enheten består av fyra utredarsektioner med samma uppdrag och respektive sektion består av 11 socialsekreterare, 1 seniorhandläggare, 1 förste socialsekreterare samt 1 sektionschef. Norr Öster 1 är en sektion med engagerade medarbetare som visar stor omtanke om varandra.
I rollen som förste har du ett nära samarbete med sektionschef, seniorhandläggare och övriga förste socialsekreterare i enheten.
Hos oss erbjuds du en arbetsplats som kännetecknas av god stämning, bra sammanhållning och att vi som kollegor stöttar varandra. Vi är mycket stolta över vår verksamhet och det vi åstadkommer. Du erbjuds även intern och extern handledning, metodutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid och möjlighet till semesterväxling. Vill Du också vara med och göra skillnad för barnen och familjerna i vårt område?
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat 12 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Intervjuer för den här tjänsten planeras att hållas löpande.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
