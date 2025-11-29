Förste socialsekreterare till Barn och familj
2025-11-29
Dina arbetsuppgifter
Som förste socialsekreterare kommer du att ge stöd och handledning till såväl nya som erfarna socialsekreterare i det dagliga arbetet. Det huvudsakliga uppdraget för förste socialsekreterare är att ge ärendehandledning och metodhandledning, såväl enskilt som i grupp. I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad på ny forskning, lagstiftning och direktiv samt att ansvara för att det implementeras i det vardagliga operativa arbetet. Du är delaktig i att skapa och upprätthålla rutiner och fungerande processer i det dagliga arbetet. I nära samarbete med sektionschefen kommer du att följa upp enhetens mål och resultat samt driva enhetens utveckling framåt.
Som förste socialsekreterare kommer du att:
• Fungera som sakkunnig
• Stötta socialsekreterarna med prioriteringar i det dagliga arbetet samt mot målet att kunna arbeta självständigt
• Fånga upp och driva förbättringsförslag
• Delta aktivt i utveckling av verksamheten
• Upprätthålla metoder och bedömningsinstrument så att dessa används korrekt i den dagliga handläggningen
• Företräda verksamheten i stadsövergripande projekt
• Läsa skriftliga underlag och ge feedback
• Ansvara för granskning av handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer
• Vara delaktig i att skapa en god arbetsmiljöKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom samt har flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen gällande barn och unga. Du har mycket goda kunskaper gällande aktuell lagstiftning och handläggning av barn, unga och deras familjer samt goda kunskaper om och erfarenhet av BBIC. Vi vill även att du har tidigare erfarenhet av att driva kvalitetsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av samverkan med såväl interna som externa parter samt vana av att tala inför och föra fram budskap till grupper.
Eftersom arbetet innebär mycket dokumentation ställs höga krav på administrativ förmåga samt förmågan att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Som person ser vi att du som söker har en förmåga att coacha, motivera och hjälpa andra människor att utvecklas i arbetet. Du är kommunikativ, tydlig, lyhörd för din motpart och har förmågan att formulera information eller budskap så att alla förstår. Vidare är du trygg och stabil i dig själv och i ditt arbete. Du är lugn, kontrollerad och har förmågan att fokusera på rätt saker och behålla ett realistiskt perspektiv även i pressade situationer.
Tjänsten som förste socialsekreterare ställer även krav på att du har förmågan att planera, prioritera och följa upp ditt arbete samt se till att saker görs och återkopplas i rätt tid. Vidare ser vi även att du har lätt för att anpassa dig efter olika personer och situationer, samt att du kan möta varje medarbetare på dennes nivå och efter dennes behov av stöd och handledning i arbetet.
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet.
Om arbetsplatsen
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden. Dessa områden är insats och utredning. Inom avdelning utredning söker vi nu en förste socialsekreterare till vårt kontor på Hålsjögatan 8 till en av våra utredningsgrupper för miljöärenden. Du kommer arbeta i sektion Väster Innerstaden 4 som ingår i Enhet Barn och Familj Väster Innerstaden. Enheten består av fem sektioner med samma uppdrag. Sektionen du kommer arbeta i består av 12 socialsekreterare, 1 förste socialsekreterare samt sektionschef. I rollen som förste har du ett nära samarbete med sektionschef och övriga förste socialsekreterare i enheten.
Hos oss erbjuds du en arbetsplats som kännetecknas av hög kompetens, god stämning och bra sammanhållning med kollegor stöttar varandra. Här värderar vi humor som en viktig ingrediens för en god arbetsmiljö. Extern handledning, metodutveckling, friskvårdsbidrag, flexibel arbetstid med möjlighet till hemarbete samt möjlighet till semesterväxling är några av de förmåner vi erbjuder. Vill Du också vara med och göra skillnad för barnen och familjerna i vår stad?
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
I den här processen gör vi löpande urval och intervjuer.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning behöver du visa upp examensbevis, giltig id-handling (pass eller nationellt id-kort) samt utdrag ur Polisens belastningsregister.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
