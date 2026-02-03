Förste socialsekreterare till barn och familj - vikariat
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Hela individ- och familjeomsorgen i Tomelilla kommun står inför en spännande utveckling. Tjänsten som förste socialsekreterare inom barn och familj är en nyinrättad tjänst med ett stort ansvar där du ges möjlighet till såväl personlig utveckling som möjlighet att hjälpa andra socialsekreterare att utvecklas i deras arbete. Den nyinrättade tjänsten är en del av förberedelserna för införandet av den nya socialtjänstlagen.
Inom ramen för uppdraget som förste socialsekreterare arbetar du nära enhetens socialsekreterare och enhetschef.
Som förste socialsekreterare kommer du att ge stöd och handledning till såväl nya som erfarna socialsekreterare i det dagliga arbetet. Det huvudsakliga uppdraget för förste socialsekreterare är att ge ärendehandledning och metodhandledning, såväl enskilt som i grupp. I uppdraget ingår att hålla sig uppdaterad på ny forskning, lagstiftning och direktiv samt att ansvara för att det implementeras i det vardagliga operativa arbetet. Du är delaktig i att skapa och upprätthålla rutiner och fungerande processer i det dagliga arbetet. I nära samarbete med enhetschefen kommer du att följa upp enhetens mål och resultat samt driva enhetens utveckling framåt.
Som förste socialsekreterare kommer du att:
• Fungera som sakkunnig och har goda kunskaper inom barn och ungdomsvården
• Stötta socialsekreterarna med prioriteringar i det dagliga arbetet samt mot målet att kunna arbeta självständigt
• Fånga upp och driva förbättringsförslag
• Delta i utveckling av verksamheten
• Upprätthålla metoder och bedömningsinstrument så att dessa används i den dagliga handläggningen
• Företräda verksamheten i övergripande projekt
• Läsa skriftliga underlag och ge feedback
• Ansvara för granskning av handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer
• Vara delaktig i att skapa en god arbetsmiljö
• Viss ärendehandläggning kan förekommaKvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen eller annan, enligt Socialstyrelsens krav, likvärdig examen. Du har flerårig aktuell och dokumenterad erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen riktad till målgruppen barn och unga. Du har således mycket goda kunskaper gällande aktuell lagstiftning och handläggning av barn, unga och deras familjer samt goda kunskaper om och erfarenhet av BBIC. Vi vill även att du har tidigare erfarenhet av att driva kvalitetsarbete.
Eftersom arbetet innebär mycket dokumentation ställs höga krav på administrativ förmåga samt förmågan att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift.
Som person ser vi att du som söker har en förmåga att coacha, motivera och hjälpa andra människor att utvecklas i arbetet med barnets bästa i fokus.
Du är kommunikativ, tydlig och lyhörd för din motpart och har förmågan att formulera information eller budskap på ett förståeligt sätt.
Vidare är du trygg och stabil i dig själv och i ditt arbete. Du är lugn, kontrollerad och har förmågan att fokusera på rätt saker och behålla ett realistiskt perspektiv även i pressade situationer.
Du tycker om att samverka med andra och besitter förmåga att lösa konflikter konstruktivt.
Tjänsten som förste socialsekreterare ställer krav på att du besitter förmågan att planera, prioritera och följa upp ditt arbete, samt se till att saker genomförs och återkoppling ges i rätt tid. Vidare ser vi även att du har lätt för att anpassa dig efter olika personer och situationer, samt att du kan möta varje medarbetare på dennes nivå och efter dennes behov av stöd och handledning i arbetet.
I denna rekrytering läggs stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.
