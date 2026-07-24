Förste socialsekreterare område Barn och Unga / Öppenvård
Gagnefs Kommun / Socialsekreterarjobb / Gagnef Visa alla socialsekreterarjobb i Gagnef
2026-07-24
, Leksand
, Borlänge
, Falun
, Rättvik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gagnefs Kommun i Gagnef
Gagnefs kommun är en arbetsgivare där möjligheterna är många och engagemanget stort! Här får du göra verklig skillnad för våra invånare och besökare.
I vårt dagliga arbete har vi alltid vår värdegrund med oss. Med den strävar vi efter att vara närvarande för alla invånare, kommunicera öppet och respektfullt samt att ständigt utvecklas både personligt och professionellt.
Välkommen att vara med och möta framtiden med oss på Gagnefs kommun!
Är du vår nya 1:e socialsekreterare som vill ta en ledande roll i både myndighetsutövning och öppenvård. Då har vi en bred, utmanande och mycket utvecklande tjänst för dig här hos oss i Gagnef. Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som 1:e socialsekreterare är du ett metod och verksamhetsstöd i det dagliga arbetet. Du handleder mottagnings- och utredningsteamet genom att säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i handläggning och dokumentation. Fungerar som bollplank i öppenvårdens mer komplexa ärenden. Du deltar i utvecklingen av rutiner och arbetssätt i omställningen till den nya socialtjänstlagen och i arbetet med främjande och förebyggande insatser. Rollen innebär nära samverkan med interna och externa aktörer samt introduktion av nya medarbetare.
Du kommer ha en nyckelroll i att leda olika möten och har personliga uppföljningar för att skapa en helhetssyn där du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Som stöd i det dagliga arbetet finns enhetschefer, utvecklingsledare, projektledare för nya SoL och ytterligare en 1:e socialsekreterare.
Kvalifikationer
Du är socionom med erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten, särskilt inom barn och unga. Du har god kunskap om socialtjänstlagen och förvaltningslagen och är van att göra kvalificerade bedömningar. Du har förmåga att handleda och stödja kollegor och arbetar med fokus på kvalitet och rättssäkerhet. Har god förståelse för samspelet mellan myndighetsutövning och öppenvårdens förändringsarbete och dess olikheter.
Du ser individens behov i ett familje- och nätverksperspektiv och har ett arbetssätt där barnperspektivet är integrerat. Du arbetar strukturerat, lösningsorienterat och behåller lugnet i pressade situationer.Utbildningsbakgrund
Socionom KravErfarenheter
Erfarenhet av myndighetsutövning inom socialtjänsten.
Erfarenhet av arbetsledning, handledning, familjehemsvård eller öppenvård.
Du är välkommen att söka även om du saknar viss kompetens, då vi värdesätter viljan att utvecklas.
Kunskap
Du har god kunskap om socialtjänstlagen och förvaltningslagen.
Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Förmågor och färdigheter
Personlig mognad
Självständighet
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Du erbjuds
39 timmars arbetsvecka och flextid
Friskvårdsbidrag med 1500 kr per år
Semesterväxling
Extra semesterdagar när du fyller 40 och 50 år
För den som är anställd minst 12 månader, finns också möjlighet ett köpa ett årskort för kollektivtrafik på DalatrafikÖvrig information
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljning av platsannonser. Vi har i förväg beslutade annonserings- och sökvägar. Insända ansökningshandlingar återsändes ej.
Personer med skyddade personuppgifter rekommenderas att skicka ansökan med brevpost till adress; Gagnefs kommun, 785 80 Gagnef. I ansökan ska framgå vilken tjänst som söks och beslut från Skatteverket om skyddade personuppgifter, för att ansökan ska kunna skyddas på rätt sätt från början. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gagnefs Kommun
(org.nr 212000-2155), https://www.gagnef.se
Färjbacksvägen 5 (visa karta
)
785 61 DJURÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Jannicka Bark Jannicka.bark@gagnef.se 0241-15589 Jobbnummer
10010461