Förste socialsekreterare & Socialsekreterare vuxen

Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Vill du förena utvecklingsarbete med meningsfullt stöd till vuxna i en kommun där ditt engagemang märks varje dag?
I Essunga kommun söker vi dig som vill ta steget in i en ny och unik tjänst där du kombinerar rollen som förste socialsekreterare med uppdraget som socialsekreterare för vuxna.
Här får du bidra till handledning, kvalitet och verksamhetsutveckling samtidigt som du arbetar nära människor som behöver stöd i sin vardag.
Essunga är en liten, varm och engagerad kommun där vi arbetar nära varandra och våra medborgare. De korta beslutsvägarna gör att du snabbt ser resultat av ditt arbete och får stora möjligheter att påverka och driva utveckling framåt. Hos oss blir du en central del av ett team där professionalism och omtanke går hand i hand och där varje insats verkligen gör skillnad.
Om rollenI denna kombinerade tjänst får du ett varierat och meningsfullt uppdrag där du både driver kvalitetsarbete och erbjuder stöd till vuxna i behov av socialt stöd.
Som förste socialsekreterare ansvarar du för att handleda och stödja handläggare inom myndighetsutövning för äldre och LSS. Du företräder nämnden i domstol och arbetar med metodhandledning och kvalitetssäkring. I rollen ingår även att genomföra egenkontroller och internkontroller samt utveckla rutiner och processer som skapar stabilitet och effektivitet i verksamheten.
Som socialsekreterare för vuxna arbetar du med att utreda behov, ge stöd och skapa långsiktiga och hållbara lösningar för personer i utsatta situationer. Arbetet är både självständigt och tvärprofessionellt, med nära samarbete med interna kollegor och externa aktörer för att säkerställa bästa möjliga stöd.
I uppdraget ingår att utreda behov och ge råd till vuxna som söker socialt stöd, skapa och följa upp individuella planer, samverka med andra professioner, dokumentera ärenden noggrant samt följa upp insatser. Du deltar även i kontinuerlig kompetensutveckling och bidrar aktivt till verksamhetens förbättringsarbete.
Tjänsten passar dig som trivs med att arbeta strukturerat och självständigt, men också uppskattar samarbete och att bidra till andras utveckling. Här får du chansen att skapa både individuell och organisatorisk nytta - varje dag.
KvalifikationerVi söker dig som:
- Är utbildad socionom, social omsorg eller har kandidatexamen från Socialpedagogiska programmet (180 hp, Högskolan Väst, från 2003).
- Trivs med att fatta beslut och hantera komplexa ärenden med trygghet och professionalism.
- Har lätt för att skapa goda relationer och uppskattar samarbete - både internt och externt.
- Arbetar strukturerat och har förmåga att prioritera mellan olika ärenden.
- Kommunicerar tydligt och lyhört med människor i olika livssituationer.
- Brinner för socialt arbete och vill göra skillnad i en mindre kommun där varje insats räknas.
Vi erbjuderHos oss får du arbeta i en av Sveriges minsta men mest dynamiska kommuner där engagemanget är stort och besluten ligger nära. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av samarbete, öppenhet och omtanke.
Du får en nära och stöttande arbetsgemenskap där vi värdesätter trygghet och goda relationer. Här finns goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll och att påverka både arbetssätt och processer. Arbetet erbjuder flexibilitet och frihet i hur du planerar din dag med tydligt fokus på struktur och kvalitet. De korta beslutsvägarna gör att förbättringar kan genomföras snabbt och att du tydligt ser resultatet av ditt arbete.
Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder Essunga kommun också naturnära omgivningar och fina möjligheter till ett gott liv - oavsett om du bor här eller pendlar.
