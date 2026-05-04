Förste socialsekreterare, myndigheten Hälsa-vård och omsorgsförvaltningen!
2026-05-04
Välkommen till Myndighetsavdelningen, enhet ordinärt boende!
Är du en erfaren och engagerad förste socialsekreterare som vill bidra med din kompetens i utvecklingen av myndighetsutövning tillsammans med oss?
Nu söker vi en förste socialsekreterare för ett vikariat på ett år till vår myndighetsavdelning inom ordinärt boende. Hos oss får du ett stimulerande uppdrag i en verksamhet som arbetar aktivt med utveckling och anpassning över tid. Du får en central roll i att bidra till goda och hållbara arbetssätt, stärkt samverkan och professionell utveckling - alltid med Malmöbornas behov i fokus. Vi värdesätter engagemang, ansvarstagande och ett arbetsklimat som bidrar till både kvalitet och arbetsglädje.
Dina arbetsuppgifter
Som förste socialsekreterare har du ett centralt uppdrag där du bidrar med stöd, kvalitetssäkring och utveckling av det dagliga arbetet. Du ger stöd och coachning, både enskilt och i grupp, till enhetens medarbetare och bidrar till struktur, tydlighet och framdrift i det gemensamma arbetet.
Tillsammans med kollegor och chefer arbetar du aktivt för att utveckla metoder och säkerställa kvalitet och rättssäkerhet i myndighetsutövningen. Samverkan är en naturlig och viktig del av uppdraget, både inom förvaltningen, med Malmös övriga förvaltningar och med externa samarbetspartners.
Du har ett nära samarbete med chefer, socialsekretare och andra förste socialsekreterare inom enheten och avdelningen. I rollen ingår också att:
bidra aktivt i verksamhetens omställning till den nya socialtjänstlagen
delta i och driva förbättrings- och utvecklingsarbete
vara en viktig del i introduktionen av nya medarbetare
kvalitetssäkra dokumentation
följa och hålla verksamheten uppdaterad kring lagstiftning och rättspraxis
I ditt arbete bidrar du till ett professionellt förhållningssätt där Malmöbornas egna resurser tas tillvara och där arbetssätt präglas av engagemang, ansvar och helhetssyn.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
socionomexamen eller annan likvärdig utbildning
minst 3 års erfarenhet av myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen
mycket goda kunskaper om aktuell lagstiftning och rättspraxis inom området
Det är meriterande om du har:
MI-utbildning eller utbildning i annan samtalsmetodik
fördjupade studier eller erfarenhet inom äldreområdet och/eller funktionshinderområdet
Du har erfarenhet av handledning, samordning och gärna projektledning. Du tar ansvar för ditt uppdrag och driver frågor vidare på ett strukturerat och lösningsfokuserat sätt. Du delar gärna med dig av din kunskap och energi till andra och bidrar aktivt till en professionell lärandemiljö. För tjänsten krävs god förmåga i svenska, både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du är en engagerad och ansvarstagande med ett positivt driv i arbetet. Du är kommunikativ och kan anpassa din kommunikation efter situation, mottagare och sammanhang. Du behåller lugnet i pressade situationer och kan prioritera och fokusera på rätt saker.
Du har lätt för att samarbeta, både inom den egna enheten och med externa aktörer, och bidrar med energi och stabilitet i gruppen. Genom ett nära, coachande och inkluderande förhållningssätt skapar du engagemang, delaktighet och förtroende.
Om arbetsplatsen
Myndighetsavdelningen består av cirka 190 medarbetare indelade i tre enheter, SVU/korttid, ordinärt boende samt enhet avgifter, förmedling och boende. Vi är flera olika yrkeskategorier samlade inom myndigheten: chefer, socialsekreterare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter, administratörer och utvecklingssekreterare. Sedan januari 2020 finns vi i nyrenoverade lokaler som är centralt placerad i Malmö, Storgatan 20, med goda kollektiva förbindelser.
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra 5 400 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här: https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsbegränsad
Omfattning: Vikarie
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att Malmö stad har tagit bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för en mer inkluderande och effektiv rekryteringsprocess. Dina svar är en viktig del av urvalet.
Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla Malmös mångfald och välkomnar sökande som kan bidra till att möta Malmöbornas behov.
Malmö stad är finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att vi ska erbjuda service på finska och främja finskt språk och kultur. Det är därför meriterande om du talar finska. Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Vid anställning behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister, vilket du själv beställer via polisens webbplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Facklig kontaktperson SSR
Josefine Wretman josefine.wretman@malmo.se 0709-799393
