Förste socialsekreterare inom sektion för verksamhetsstöd
2026-04-01
Ref: 20260639 Publiceringsdatum2026-04-01Dina arbetsuppgifter
Inom avdelningen IFO vuxen utredning har vi sett ett behov av att utveckla strategier för rekrytering och introduktion. Syftet är att stärka socialsekreterarna i sitt uppdrag hos oss, men också att skapa förutsättningar för en minskad personalomsättning och en gedigen introduktion när man påbörjar en anställning hos oss. Därför har vi utvecklat arbetet med förstärkt och samordnad introduktion, traineeverksamheten, socionomkandidaternas introduktion och med att skapa strategier för rekrytering och kompetensförsörjning inom avdelningen. Fram tills nu har vi mestadels riktat oss mot verksamheten ekonomiskt bistånd. Utifrån rådande förändringar dels i omvärlden dels i vår egen organisation vill vi nu utveckla det arbetet mot alla verksamhetsområden i avdelningen.
Tillsammans med sektionschef och ytterligare en förste socialsekreterare, kommer du att ansvara för våra nya medarbetares första tid i avdelningen, där vi förbereder dem för att bli trygga i sin yrkesroll. Du kommer att ge dem stöd i arbetet och detta inkluderar i viss mån att ge ärende och metodhandledning, såväl enskilt som i grupp, coacha, motivera och hjälpa dem att utvecklas i sin yrkesroll. Du kommer även att planera för och leda olika fortbildningsinsatser, reflektionstillfällen och följa upp dem samt vara delaktig i att skapa och upprätthålla fungerande processer och rutiner i det dagliga arbetet.
Andra arbetsuppgifter som ingår i rollen som förste socialsekreterare är bland annat att:
• Fungera som sakkunnig
• Handleda våra nya medarbetare i hur de på bästa möjliga sätt kan vägleda och stödja de Malmöbor som söker hjälp hos oss.
• Vara delaktig i arbetet med att ta fram, genomföra, följa upp och utvärdera introduktionsprogrammet för socionomkandidater samt nyanställda
• Ansvara för planering och genomförande av onboarding under medarbetarnas första år i vår avdelning
• Vara behjälplig i planering av kompetensutvecklingsinsatser för de av våra medarbetare som har varit ifrån arbetet ett tag av olika anledningar eller som kan behöva enskilda insatser under en begränsad tid
• Ansvara för granskning av handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer
• Delta i utveckling av verksamheten
• Hålla dig uppdaterad på ny forskning, lagstiftning och direktiv samt att ansvara för att detta implementeras i det operativa arbetet
• Upprätthålla metoder och bedömningsinstrument så att dessa används i den dagliga handläggningenKvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom med flerårig och aktuell erfarenhet av myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen. Du har även flerårig samt aktuell erfarenhet av arbete med boende och/eller skadligt bruk och beroende. Du har även erfarenhet av metoder som används inom dessa verksamhetsområden samt tidigare erfarenhet av att driva kvalitetsarbete.
Eftersom arbetet innebär att coacha och stötta blivande socialsekreterare i rollen, krävs god kunskap i samtalsmetodik och ett coachande förhållningssätt. Arbetet innebär mycket samordning, dokumentation därmed ställs höga krav på administrativ förmåga, god datorvana samt förmågan att uttrycka dig väl i svenska språket, såväl i tal som i skrift. Vidare har du även goda kunskaper i Lifecare.
Vi ser det som meriterande om du:
• Har vana av att tala inför och föra fram budskap till grupper
• Erfarenhet av samarbete med interna och externa parter
• Har tidigare erfarenhet av handledning av andra i arbetet
• Har aktuell erfarenhet av arbete i Malmö Stad
• Har även kunskap/erfarenhet av ekonomiskt bistånd.
Som person ser vi att du som söker har en god samarbetsförmåga som gör att du kan lyssna in samt visa intresse och förståelse för andra människor. Du har ett gott bemötande och förmågan att skapa och upprätthålla goda relationer med andra. Du är kommunikativ, tydlig, lyhörd för din motpart och har förmågan att formulera information eller budskap så att alla förstår.
Vidare ser vi att du besitter en flexibilitet och öppenhet för förändringar som gör att du snabbt kan växla om, skifta fokus och agera utifrån nya förutsättningar. Du är ansvarstagande, tar initiativ och har förmågan att självständigt planera, organisera och prioritera ditt arbete.
Vi ser också att du är kreativ och trygg i att tillsammans med sektionschef och dina kollegor utforma din egen tjänst utifrån verksamhetens bästa. I den här tjänsten har du stort handlingsutrymme som vi förväntar oss att du tar tillvara på bästa sätt.
Om arbetsplatsen
Sektionen för verksamhetsstöd ingår i enheten stöd och samordning som ansvarar för och samordnar många av de avdelningsgemensamma uppdragen och processerna. Dina närmaste kollegor är en förste socialsekreterare som primärt riktar sitt arbete mot verksamheten ekonomiskt bistånd, en socialsekreterare som samordnar arbetet med ohälsa, samt 9 planeringssekreterare som stödjer avdelningens chefer och medarbetare i måluppfyllelse och kvalitetsarbete.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat 7 månader
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Augusti 2026 eller enligt överenskommelse. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
https://malmo.se/
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Suzana Dimitrescu suzana.dimitrescu@malmo.se 040-34 50 65
