Förste socialsekreterare inom individ och familjeomsorgen
2025-10-24
Tjänsten är placerad inom Socialförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Socialförvaltningen ansvarar för myndighetsutövning, beställning av insatser och egen regi inom områdena individ- och familjeomsorg, LSS och socialpsykiatri. Vi säkerställer att alla invånare får det stöd som de har rätt till.
Publiceringsdatum2025-10-24
Vill du leda utan att vara chef? Då kan detta vara rollen för dig!
I rollen som 1:e socialsekreterare arbetar du i ett nära samarbete med övriga 1:e socialsekreterare, medarbetare samt enhetschefer. Det är du som tillsammans med andra 1:e socialsekreterare leder och fördelar det dagliga arbetet och har ett ansvar över det operativa arbetet på din enhet. Rollen innebär både arbete i grupp men även individuella uppdrag som du ansvarar för och driver.
Som 1:e socialsekreterare stöttar du i ärendehandledning och säkerställer att handläggningsprocessen sker i enlighet med gällande lagstiftning, föreskrifter och styrdokument. Du arbetar utifrån delegationsordningen och är beslutsfattare utifrån denna.
Ett stort fokus i rollen kommer att vara utvecklingsarbete som ständigt pågår utifrån olika förändringar som sker både inom organisationen och även utvecklingsarbete kopplat till lagstiftning, rättspraxis eller utifrån andra utvecklingsbehov i verksamheten. Enheten har ett ständigt pågående utvecklingsarbete med målsättningen att hitta effektivare och nya sätt för samverkan och handläggning. Detta kan i förlängningen komma att innebära förändringar i arbetssätt på enheten, där du som 1:e socialsekreterare har en viktig roll i att vara med och driva, stötta, vägleda och coacha medarbetarna i utvecklingsarbetet.
Du har ansvar för introduktionen till nya medarbetare och är ett stöd i deras utveckling av myndighetsrollen. I rollen ingår även att hålla utbildningar, upprätta och uppdatera nödvändiga rutiner samt säkerställa att medarbetaren har rätt kompetens för sitt uppdrag.
Utöver arbetet på enheten ingår du även i ett större sammanhang där du har ett nära samarbete med andra enheter och avdelningar samt samverkan med externa parter.
Din arbetsplats
Vi söker nu en 1:e socialsekreterare inom IFO (individ och familjeomsorgen) till enheten Utredning och uppföljning 2. Enheten utredning och uppföljning 2 ingår i avdelning Vuxna inom Socialförvaltningen och består av två grupper med inriktning mot socialpsykiatri respektive individ och familjeomsorg. Inom gruppen IFO finns enhetschef, två förste socialsekreterare samt 15 medarbetare som arbetar som socialsekreterare. Du kommer att arbeta nära enhetschefen samt 1:e socialsekreterare som är din närmaste kollega.
Enheten Utredning och uppföljning 2 jobbar nära enheten för LSS samt Boendeenheten, vilka också ingår i avdelning Vuxna och är de enheter som hanterar myndighetsutövning. I avdelning Vuxna ingår även ett antal utförarverksamheter som arbetar på uppdrag av enheterna inom utredning och uppföljning och erbjuder insatser som stöd, boende och behandling inom socialpsykiatrin samt stödinsatser inom missbruk och skadligt bruk och beroende.
Arbetstiden är förlagd vardagar kl 07:50-17:00 med flextidsavtal. Möjlighet till distansarbete finns efter överenskommelse, när det bedöms lämpligt utifrån verksamhetens behov samt personliga förutsättningar. Arbetsplatsen ligger i nyrenoverade lokaler på Drottninggatan 45.
Du som söker
Vi söker dig som har en socionomexamen alternativt en beteendevetenskaplig kandidatexamen med kurser inom socialt arbete, socialrätt och förvaltningsrätt. Vi ställer krav på att du har flerårig erfarenhet av myndighetsutövning samt erfarenhet inom myndighetsutövning inom IFO missbruk (SoL och LVM). Det är önskvärt med myndighetsutövning inom socialpsykiatrin och LSS. Har du tidigare erfarenhet av uppdrag som 1:e socialsekreterare eller som enhetssamordnare är detta meriterande.
Arbetet innefattar många kontaktytor både internt och externt samt mycket dokumentation, därav är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift. Då resor i tjänsten kan förekomma ser vi det som meriterande med B-körkort.
Som person har du lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och kan snabbt ändra synsätt. Du organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och lägger stor vikt vid att upprätthålla en god kvalitet. I stressade eller pressade situationer är du lugn, stabil och kontrollerad samt behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker samt har förmågan att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Vidare har du god samarbetsförmåga samt har förmågan att förstå hur andra tar till sig kunskap och kan anpassa budskapet till mottagaren.
Övrig information
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16160
