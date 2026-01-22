Förste socialsekreterare för Myndighet planeringsorganisation
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du en person som med intresse, vilja och lyhördhet vill vara med och utveckla vår planeringsorganisation? Till avdelning myndighet äldre söker vi nu en förste socialsekreterare för ett vikariat inom planeringsorganisationen i stadsområde Centrum som vill vara med och utveckla myndighetsutövningen med fokus på utskrivningsprocessen från slutenvården.
Avdelning Myndighet är en del av Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad.
Som förste socialsekreterare har du en utvecklande roll där du stöttar och handleder socialsekreterarna i planeringsorganisationen. Utifrån gällande lagstiftning ansvarar du för att, tillsammans med medarbetarna, driva ärendehantering, metodutveckling och rättssäkerhet med möjlighet att göra skillnad för dem vi är till för. I din roll fungerar du som ett tillgängligt och nära stöd, arbetsleder, coachar och ger metodhandledning i det dagliga arbetet, både enskilt och i grupp. Utifrån uppdraget kommer du att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt.
Dina kollegor kommer att vara socialsekreterarna, ytterligare tre förstar och två enhetschefer. I din roll som förste driver du tillsammans med chef och andra kollegor utvecklings- och förändringsarbete. Du ser möjligheter där nya idéer kan utvecklas, för att nå en ökad kvalitet och ett likvärdigt arbetssätt i staden. Förste socialsekreterare har en viktig roll att bistå enhetschefen i olika verksamhetsfrågor och arbetar tillsammans för att uppnå gemensamma mål, stärka upp för framtiden och utveckla samarbetet med såväl kollegor i förvaltningens förste nätverk som med övriga aktörer.
Du kommer att arbeta på en enhet som är i en utvecklingsfas. Tillsammans kommer ni utveckla en av de viktiga delarna i myndighetsprocessen; utskrivningsprocessen. Äldreomsorgen står inför stora förändringar där reformen Nära vård och omsorg kommer vara en grundpelare. Här blir det extra viktigt att beakta den enskildes väg genom processen och tydliggöra behovet av omsorg som en viktig komponent till vård.
Om dig
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av myndighetsutövning utifrån socialtjänstlagen, är ett krav. Det är också ett krav att du har erfarenhet av arbete som förste socialsekreterare. Eftersom du kommer att stötta och handleda planeringshandläggarna är det meriterande att du är insatt i rutinen för in- och utskrivningsprocessen från sluten hälso- och sjukvård samt att du har kunskap om IT tjänsten SAMSA och/eller Treserva.
Som person ser möjlighet till förändringar och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas. Du samverkar med andra i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du tar hänsyn till olika informationskällor och perspektiv samt kan anpassa andras idéer till den egna verksamheten. Du tar ansvar för dina uppgifter och driver arbetet framåt samt är lugn och trygg i pressade och svåra situationer.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-01-22Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Albin Södergren Enhetschef albin.sodergren@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3656431 Jobbnummer
9698962