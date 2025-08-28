Förste förskollärare till Starens förskola
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Eskilstuna Visa alla förskollärarjobb i Eskilstuna
2025-08-28
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi två Förste förskollärare!
Eskilstuna kommun fortsätter sitt arbete med att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för legitimerade förskollärare för att utveckla undervisningen för barn i förskolan. Är du legitimerad förskollärare, söker du efter nya utmaningar och en större roll inom förskolan? Vill du utveckla dig själv, kollegor och förskoleverksamheten? Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot den!
Starens förskola är är en nybyggd förskola belägen i centrala Torshälla med fokus på språk, lek och jämställdhet. Den har tre hemvister: Jätten, Draken och Trollet samt två avdelningar för de allra yngsta barnen, Älvan och Nissen. Förskolan har tillgång till en rik närmiljö med bland annat skog, lekparker, Torshargs idrottsplats, bibliotek och Ellfolk arena.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Som förste förskollärare kombinerar du ordinarie anställning med ett pedagogiskt utvecklingsuppdrag. Du kommer att arbeta cirka 80% av din arbetstid i barngruppen och resterande cirka 20% ska användas till att med läroplanen som utgångspunkt utveckla undervisningen på förskolan för att höja kvalitén för hela förskoleverksamheten.
Du har ett nära samarbete med arbetslag, rektor och ingår även i nätverk tillsammans med andra förste förskollärare i kommunen. Du utvecklar, handleder och ger stöd till förskolans arbetslag samt är en viktig förebild i det praktiknära arbetet med fokus på läroplansuppdraget, inte minst det språk och kunskapsutvecklande arbetssättet. Tillsammans med rektor, praktisk metodik och lärande samtal identifierar du områden för utveckling av den pedagogiska kvalitén på förskolan.
Du verkar för att främja det kollegiala lärandet och leder arbetet med att utveckla undervisningsmetoder som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet samt förståelse för den egna praktiken och förmåga att använda varandra som resurs i undervisningen och utbildningen. Eftersom uppdraget handlar mycket om det kollegiala lärandet kommer det att vara viktigt att hitta former för att sprida din kunskap i det dagliga arbetet och i samtal.
Anställningen är en tillsvidareanställning som förskollärare med ett 3-årigt visstidsförordnande som förste förskollärare. Inom ramen för visstidsförordnandet erbjuds ett lönepåslag om 5000 kr. Påslaget för visstidsförordnandet läggs på grundlönen i form av ett lönetillägg. Utifrån överenskommelse kan vi erbjuda 1 år på prov för att sedan förlänga med ytterligare 2 år.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad förskollärare och har dokumenterad god erfarenhet av arbete från förskolan. Du har erfarenhet av att utveckla undervisningen inom förskolan och att leda kollegor i utvecklingsarbete. Du har mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt goda kunskaper kring barns språkutveckling. Det är meriterande om du har goda kunskaper i det finska språket i tal och skrift.
För att lyckas i rollen som förste förskollärare behöver du ha en god ledarskapsförmåga och vara en person som är relationsbyggande, lyhörd och prestigelös. Du har förmåga att se möjligheter, ha en helhetssyn och se frågor i ett större perspektiv. Du är en trygg och kommunikativ person som har lätt för att lyssna och anpassa ditt sätt att kommunicera och kan därför coacha andra. Du har god förmåga att hitta olika strategier för att möta kollegor på olika nivåer.
ÖVRIGT
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Merparten av alla tillsvidareanställda i Eskilstuna kommun krigsplaceras. Om din tjänst berörs informeras du under rekryteringsprocessen. Det innebär att du har en skyldighet att tjänstgöra inom kommunen även under höjd beredskap.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
I den här rekryteringen kommer vi be dig visa ett utdrag från polisens belastningsregister innan anställning.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalighet och att erforderliga beslut fattas. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "251862". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Phoebe Kennedy phoebe.kennedy@eskilstuna.se Jobbnummer
9480522