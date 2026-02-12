Förste forskningsingenjör till Institutet för analytisk sociologi
Linköpings universitet / Högskolejobb / Norrköping Visa alla högskolejobb i Norrköping
2026-02-12
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings universitet i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Motala
, Kinda
eller i hela Sverige
Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Om jobbet
Du kommer att arbeta inom projektet delprojektet "Finding popular solutions to climate change" som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inom ramen för projektet "Predicting Global Opinion Change". Projektet undersöker hur människor i ~100 länder ser på 30 olika klimatpolitiska åtgärder. Projektet syftar till att förstå vilka faktorer, exempelvis ekonomiskt välstånd, geografisk utsatthet och värderingar, som formar opinionen kring klimatpolitik.
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att arbeta med att utveckla surveyfrågor, analysera survey data, utvärdera datakvalité, utveckla metoder för att undvika AI-botar vid surveyundersökningar, initiera och genomföra avancerade statistiska analyser av data från omkring 90 länder samt medverka vid författandet av vetenskapliga artiklar och populärvetenskapliga rapporter.
Om dig
Du har en doktorsexamen inom psykologi eller sociologi och besitter en mycket god förmåga att kommunicera obehindrat på engelska i både tal och skrift. Rollen kräver en gedigen erfarenhet av att arbeta med surveydata, där du har utvecklat en särskild expertis inom flernivåanalyser, regressionsanalyser och prediktiv modellering. Du har omfattande kunskaper i R samt praktisk erfarenhet av SPSS och Mplus. Utöver din statistiska kompetens har du erfarenhet av att arbeta med AI-baserade agenter och ClaudCode eller liknande, samt har erfarenhet av att strategiskt motverka AI-botar i surveysammanhang för att säkerställa datakvalitet. Vidare förutsätter vi att du är väl förtrogen med surveyverktyget Qualtrics och panelplattformen Prolific, då dessa utgör centrala delar av vårt dagliga arbetsflöde. Avslutningsvis behöver du ha stor erfarenhet av samskrivning av vetenskapliga artiklar där författarna inte fysiskt befinner sig på samma plats.
Det är meriterande om du även talar och skriver svenska, kan programmera minst ett språk utöver R, har ett intresse för klimat- och miljöfrågor, tidigare erfarenhet av internationella datainsamlingar, samt erfarenhet av att arbeta i tvärvetenskapliga forskningsprojekt där projektmedlemmarna sitter i olika delar av världen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekrytering. Vi hoppas hitta dig som är självmotiverad, organiserad och som kan interagera och bidra till ett team. Vi förväntar oss att man tar en aktiv roll i projektet och är villig och kapabel att arbeta självständigt.
Din arbetsplats
Du kommer arbeta på Institutet för analytisk sociologi. Läs mer om vår verksamhet här.
Om anställningen
Anställningen är på heltid i 12 månader.
Tillträde 7 mars 2026 eller enligt överenskommelse.
Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.
Läs mer om förmåner för anställda här.Publiceringsdatum2026-02-12Facklig kontakt
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan med CV och ansökningsbrev senast den 2 mars 2026. Du söker denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" här nedan. Ansökan som inkommer efter sista ansökningsdag kommer inte att beaktas.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!
Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Universitet
(org.nr 202100-3096), https://www.liu.se/ Kontakt
HR-partner
Malin Thunström malin.thunstrom@liu.se +46 13 282583 Jobbnummer
9738947